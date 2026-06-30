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30.06.2026 19:29

Κάρα Ντελεβίν: Έβγαινα με την Άμπερ και ο Τζόνι ήταν τρελός από ζήλια

30.06.2026 19:29
depp cara amber

Η Κάρα Ντελεβίν αποκάλυψε ότι υπήρχε πραγματικά κάτι μεταξύ εκείνης και της Άμπερ Χερντ… αποκαλύπτοντας ότι «μπλέχτηκαν» κατά τη διάρκεια του διαζυγίου της από τον Τζόνι Ντεπ.

Η ηθοποιός έκανε την έκπληξη στο τελευταίο επεισόδιο του «The Louis Theroux Podcast», όπου ο Λούις αναφέρθηκε στη ζήλια του Τζόνι απέναντί ​​της.

Η Κάρα είπε ότι δεν συνέβη τίποτα ρομαντικό όσο οι τρεις τους δούλευαν στην ταινία “London Fields”… αλλά, όπως είπε, αυτό δεν εμπόδισε τον Τζόνι να «τρελαθεί από ζήλια». Σύμφωνα με την Κάρα, το ειδύλλιο δεν ξεκίνησε παρά μόνο αφού η Άμπερ και ο Τζόνι χώρισαν.

Είπε ακόμη ότι αυτή και η Άμπερ ήταν κοντά για πολύ καιρό πριν «μπλεχτούν» κατά τη διάρκεια του διαζυγίου.

Η Κάρα ισχυρίστηκε ότι η Άμπερ έβγαινε και με άλλους ανθρώπους – ωθώντας τον Λούις να αναφέρει τον Έλον Μασκ, με την Κάρα να απαντά απλώς, «Να, ορίστε».

Η Άμπερ και ο Έλον έβγαιναν με διαλείμματα μετά τον χωρισμό της με τον Τζόνι το 2016… ενώ ο πικρός χωρισμός του Τζόνι και της Άμπερ τελικά οδηγήθηκε σε δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση το 2022.

Η Κάρα επίσης αναφέρθηκε στο δικό της ταξίδι με τη σεξουαλικότητα… ενθυμούμενη τον ατιμασμένο μεγιστάνα του κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάινστιν που την προειδοποίησε ότι «δεν θα τα κατάφερνε ποτέ» στο Χόλιγουντ αν ο κόσμος πίστευε ότι ήταν ομοφυλόφιλη – κάτι που είπε ότι πίστευε για χρόνια.

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ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 19:36
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