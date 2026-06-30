search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 16:03
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2026 14:27

«Ελλάδα, σ’ αγαπώ»: Η ανάρτηση της Κιάρα Φεράνι στα ελληνικά (Photos)

30.06.2026 14:27
ferani–new

Την αγάπη της για την Ελλάδα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κιάρα Φεράνι η οποία μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη χώρα μας και μάλιστα, στα ελληνικά.

«Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου» έγραψε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα influencer μετά το ταξίδι της στη Μήλο και την Κίμωλο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παραλία αλλά και από το εστιατόριο όπου γευμάτισε, σε μία εκ των οποίων τη βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με τη σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά.

Σημειώνεται ότι η Κιάρα Φεράνι επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές και όπως όλα δείχνουν, παρά το γεγονός ότι ήταν στη χώρα μας πριν λίγες ημέρες, πρόκειται να επιστρέψει σύντομα.

Διαβάστε επίσης:

Αντζελίνα Τζολί: «Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια – Αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα»

Η Σάρον Στόουν εξηγεί γιατί ένιωσε «ανακούφιση» μετά τον θάνατο της μητέρας της (Video)

Νίκη Κάρτσωνα: «Λύγισε» για την απώλεια της μητέρας της – «Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsunami dog
ΚΟΣΜΟΣ

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Η απίστευτη ιστορία του Τσουνάμι, του σκύλου διάσωσης που έσωσε 13 ζωές στη Βενεζουέλα

bad-bridgets_3006_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Bad Bridgets»: Colin Farrell και Steve Coogan στο cast της νέας ταινίας του Rich Peppiatt (photo)

petralona_katarrefsi-polikatoikias_3006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Συγκλονιστικά στιγμιότυπα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας (photos/videos)

psaras-eirinikos
ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ ημέρες χαμένος στον Ειρηνικό: 42χρονος περιγράφει πώς επιβίωσε με ωμό ψάρι και βρόχινο νερό (Video)

doxa
ΚΟΣΜΟΣ

Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

Korinthia
ΕΛΛΑΔΑ

Υποψήφια βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία - Βίντεο ντοκουμέντο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 16:03
tsunami dog
ΚΟΣΜΟΣ

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Η απίστευτη ιστορία του Τσουνάμι, του σκύλου διάσωσης που έσωσε 13 ζωές στη Βενεζουέλα

bad-bridgets_3006_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Bad Bridgets»: Colin Farrell και Steve Coogan στο cast της νέας ταινίας του Rich Peppiatt (photo)

petralona_katarrefsi-polikatoikias_3006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Συγκλονιστικά στιγμιότυπα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας (photos/videos)

1 / 3