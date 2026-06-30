«Ελλάδα, σ’ αγαπώ»: Η ανάρτηση της Κιάρα Φεράνι στα ελληνικά (Photos)

Την αγάπη της για την Ελλάδα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κιάρα Φεράνι η οποία μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη χώρα μας και μάλιστα, στα ελληνικά.

«Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου» έγραψε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα influencer μετά το ταξίδι της στη Μήλο και την Κίμωλο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παραλία αλλά και από το εστιατόριο όπου γευμάτισε, σε μία εκ των οποίων τη βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με τη σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά.

Σημειώνεται ότι η Κιάρα Φεράνι επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές και όπως όλα δείχνουν, παρά το γεγονός ότι ήταν στη χώρα μας πριν λίγες ημέρες, πρόκειται να επιστρέψει σύντομα.

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