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30.06.2026 13:25

Αντζελίνα Τζολί: «Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια – Αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα»

30.06.2026 13:25
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Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Αντζελίνα Τζολί, αποκαλύπτοντας ότι μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ η ίδια επικεντρώθηκε στα παιδιά της, μη θεωρώντας, πια, προτεραιότητα το να είναι γυναίκα, αλλά μαμά.

Σε συνέντευξή της στο Yahoo Entertainment, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει να βγει ραντεβού 10 χρόνια.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από το διαζύγιό μου. Έτσι, έχω κάπως πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα όσο επικεντρώνομαι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου» τόνισε.

Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ πέρασε έναν ιδιαίτερα δύσκολο και μακροχρόνιο χωρισμό, με τη δικαστική διαμάχη να διαρκεί οκτώ χρόνια και να ολοκληρώνεται τελικά το 2024.

Ημίλησε ανοιχτά και για το

«Η ζωή με έχει “σπάσει” λίγο», εξομολογήθηκε 52χρονη Τζολί, μιλώντας ανοιχτά για το ψυχολογικό αποτύπωμα αυτής της περιόδου, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως βρίσκεται σε μια φάση επαναπροσδιορισμού.

«Νιώθω ότι πρέπει να ζήσω ξανά, να είμαι ξανά ελεύθερη» ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και οι κόρες της πλέον επιθυμούν να τη βλέπουν να επικεντρώνεται περισσότερο στον εαυτό της ως γυναίκα και όχι μόνο ως μαμά.

«Νομίζω ότι, με κάποιον τρόπο, με βοηθούν να ξαναβρώ τον παλιό μου εαυτό. Η επιθυμία μου να τις δω δυνατές, τρυφερές, γεμάτες πίστη αλλά και αποφασιστικότητα, μου θυμίζει ποια ήμουν. Πιστεύω πως τώρα θέλουν να μην με βλέπουν μόνο ως “μαμά”».

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