Κρίσι Τέιγκεν: Φωτογραφίζεται χωρίς σουτιέν και τρολάρει τους επικριτές της – «Ελπίζω να επιζήσετε μετά από αυτό» (Photos)

Την απόφασή της να φωτογραφηθεί αφήνοντας το στήθος της εκτεθειμένο υπερασπίστηκε η Κρίσι Τέιγκεν, ζητώντας προκαταβολικά συγγνώμη από τους followers που ενδεχομένως θα ενοχληθούν από το «θέαμα»…

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε από τη σχεδιάστρια μόδας Yu Tsa, με το 40χρονο μοντέλο να επισημαίνει ότι δεν θεωρεί υπερβολικά σεξουαλικά τα επίμαχα καρέ.

«Νομίζω ότι επειδή έχουν κοπεί και έχουν ξανακολλήσει στο σώμα μου περίπου τρεις φορές (σ.σ. έχει υποβληθεί σε ενισχυτικές επεμβάσεις) και έχουν επίσης ταΐσει μωρά και τέτοια, πραγματικά δεν θεωρώ τις θηλές (ειδικά τις δικές μου) σέξι ή τολμηρές, αλλά ζητώ συγγνώμη αν το κάνετε. Ελπίζω να επιβιώσετε με αυτό. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα το κάνετε. Σας αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε.

Ωστόσο, το σχόλιο αυτό δεν λειτούργησε κατευναστικά για τους σχολιαστές.

«Ποιος θέλει την προσοχή;» αναρωτήθηκε ένας, «κορίτσι μου βάλε σουτιέν, Θεέ μου» έγραψε ένας άλλος, «είναι τρελό πόση προσοχή χρειάζονται οι διασημότητες» εκτίμησε ένας τρίτος ενώ ένας άλλος είπε στην Τέιγκεν είναι «πολύ μεγάλη» για να δημοσιεύει φωτογραφίες του στήθους της.

Υπήρξαν, ωστόσο, και αυτοί που υπερασπίστηκαν το μοντέλο γράφοντας, μεταξύ άλλων «κομψή και όμορφη… δεν ντρέπομαι», «όμορφες φωτογραφίες! Τέλος συζήτησης».

Πάντως, ο σύζυγος της Τέιγκεν, Τζον Λέτζεντ την υπερασπίστηκε, βάζοντας ένα emoji με μάτια σε σχήμα καρδιάς.

Το μοντέλο είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι έκανε πλαστική στήθους όταν ήταν 20 ετών λέγοντας ότι «ήταν περισσότερο για μαγιό καθώς σκέφτηκα, αν πρόκειται να ποζάρω, ξαπλωμένη ανάσκελα, θέλω να είναι ζωηρά!»

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