Χάρης Βαρθακούρης: Ευχήθηκε δημοσίως στην Αντελίνα – «Έρωτά μου στα 42 σου είσαι πιο όμορφη και ξεχωριστή από ποτέ»

Δημοσίως ευχήθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης στη σύζυγό του, Αντελίνα για τα γενέθλιά της, επισημαίνοντας πως στα 42 της η γυναίκα του είναι πιο όμορφη και πιο δυνατή από ποτέ, ο άνθρωπος που γεμίζει τη ζωή του και μαζί δημιουργούν όλο και περισσότερες αναμνήσεις.

«Χρόνια πολλά, έρωτά μου! Στα 42 σου είσαι πιο όμορφη, πιο δυνατή και πιο ξεχωριστή από ποτέ. Σου εύχομαι υγεία, χαμόγελα, τα όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα και αμέτρητες στιγμές ευτυχίας. Σε ευχαριστώ που γεμίζεις τη ζωή μας με αγάπη και που είσαι η ψυχή της οικογένειάς μας. Να σε χαιρόμαστε πάντα και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Σε λατρεύω» έγραψε.

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