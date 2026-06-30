Η Τούνη απαντά στους haters – «Κλαίω και μετά κοιτάζω το bank account μου και μου περνάει» (Video)

Την απάντηση που έδωσε η Ιωάννα Τούνη σε κακόβουλο σχόλιο μέσα από τα social media σχολίασαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο Happy Day.

«Κλαίω και μετά κοιτάζω το bank account μου» είπε χαρακτηριστικά η influencer σε hater που της είπε ότι είναι «για τα πανηγύρια».

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok εμφανίζεται αρχικά να προσποιείται πως κλαίει, υιοθετώντας ένα σαρκαστικό ύφος, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αλλάζει διάθεση και ποζάρει χαμογελαστή, γεμάτη αυτοπεποίθηση.

«Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει» είναι η ατάκα που αναγράφεται στο βίντεο.

Πρώτος τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Παπανώτας χαρακτηρίζοντας ως κοινωνική παθογένεια το να αναγάγεται το χρήμα σε απόλυτη αξία.

«Αυτό το bank account πρέπει να έχει πολλά μηδενικά για να το ακούμε και το φανταζόμαστε πολύ δυνατό», είπε ανοίγοντας την κουβέντα στο πάνελ η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τον Δημήτρη Παπανώτα να επισημαίνει: «Θέλω να της πω ότι αυτό το σύμπτωμα, παθογένεια θα την έλεγα εγώ κοινωνική, ότι έχουμε αναγάγει το χρήμα σε απόλυτη αξία… Δεν είναι η απόλυτη αξία. Τα χρήματα είναι για να περνάς καλά. Κρίμα» είπε χαρακτηριστικά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλεί να επισημαίνει ότι όταν κάποιος είναι επιτυχημένος, δεν χρειάζεται να το φωνάζει.

«Το ότι έχει το παιδάκι της, το ότι έχει ένα σύντροφο και είναι καλά, είναι σε ένα μαγευτικό προορισμό στο Μπαλί, αυτά ναι είναι λόγοι να είναι χαρούμενη και να είναι ευγνώμων και να σκέφτεται ότι πραγματικά έχει πετύχει. Δε σου λέω ότι τα χρήματα σου δίνουν μια ευκαιρία να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν. Απλά εγώ θα πω κάτι, που έχω μάθει στη ζωή μου: οι πραγματικά επιτυχημένοι και πραγματικά πλούσιοι, όπως είναι και εκείνη, δεν χρειάζεται να το φωνάζουν. «Επειδή όμως η συγκεκριμένη έχει πολλά να προβάλει, είναι νέα, είναι όμορφη, έχει το παιδάκι της, έχει τη σχέση της, είναι επιτυχημένη επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να διαφημίζεις την επιτυχία σου. Φαίνεται, Ιωάννα μου, φαίνεται η επιτυχία σου» είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, με τον Κώστα Φραγκολιά να παίρνει τον λόγο, αναφέροντας τα εξής:

«Εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Και το έλεγε ένας συχωρεμένος, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία: αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή σου να προβάλεις, προβάλεις μόνο τα λεφτά σου. Τίποτα άλλο»

Διαβάστε επίσης:

Daveigh Chase: Από επιπλοκές του AIDS ο θάνατος της ηθοποιού του «The Ring» – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

«Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» – Θαμώνας προσέφερε 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη (Video)

Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Προσπαθούν να χτίσουν φιλική σχέση για χάρη των παιδιών τους



