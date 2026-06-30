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30.06.2026 00:58

«Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» – Θαμώνας προσέφερε 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη (Video)

30.06.2026 00:58
kallimani

Θαμώνας προσέφερε χρήματα στην Ιούλια Καλλιμάνη την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή.

Η τραγουδίαστρια έβγαζε φωτογραφία με θαυμάστρια, όταν θαμώνας της ανέμισε χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.

Με χιούμορ η Ιουλία Καλλιμάνη αποκρίθηκε «Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ».

@konstadinos.dts

@iouliakallimani_OFFICIAL #fyp #mpesfypgamw #livestage

♬ πρωτότυπος ήχος – iouliakallimani_OFFICIAL

Ο θαμώνας για λίγα δευτερόλεπτα επέμεινε, αλλά η Καλιμμάνη ακομπλεξάριστη συνέχισε να τραγουδά. 

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ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 02:23
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