«Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» – Θαμώνας προσέφερε 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη (Video)

Θαμώνας προσέφερε χρήματα στην Ιούλια Καλλιμάνη την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή.

Η τραγουδίαστρια έβγαζε φωτογραφία με θαυμάστρια, όταν θαμώνας της ανέμισε χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.

Με χιούμορ η Ιουλία Καλλιμάνη αποκρίθηκε «Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ».

Ο θαμώνας για λίγα δευτερόλεπτα επέμεινε, αλλά η Καλιμμάνη ακομπλεξάριστη συνέχισε να τραγουδά.

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