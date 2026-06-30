Daveigh Chase: Από επιπλοκές του AIDS ο θάνατος της ηθοποιού του «The Ring» – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

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Νέα στοιχεία για τον θάνατο της ηθοποιού Ντέιβι Τσέις φέρνει στο φως η ιατροδικαστική έκθεση της κομητείας του Λος Άντζελες των ΗΠΑ, η οποία αποδίδει τον θάνατό της σε επιπλοκές που σχετίζονται με το AIDS, ενώ καταγράφει και τη χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών ως επιβαρυντικό παράγοντα.
Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή από τον ρόλο της ανατριχιαστικής Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου The Ring και ως η φωνή της Λίλο στο επιτυχημένο animation Lilo & Stitch, πέθανε στις 16 Ιουνίου σε ηλικία 35 ετών, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ως προκληθείς από φυσικά αίτια.
Σύμφωνα με το BBC, η Τσέις άφησε την τελευταία της πνοή στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.
Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ, δήλωσε στους New York Times ότι η κόρη του ήταν άστεγη το τελευταίο διάστημα και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ, είχε αναφέρει στο BBC πως η ηθοποιός κατέληξε από σηψαιμία, η οποία προκλήθηκε από επιπλοκές μηνιγγίτιδας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Η μεταγενέστερη ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βασική αιτία θανάτου συνδέεται με το AIDS.
Η Ντέιβι Τσέις, γνωστή και ως Ντέιβι Σβάλιερ, έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, ενώ στα επτά της απέκτησε τον πρώτο επαγγελματικό της ρόλο στο Χόλιγουντ. Η πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση ήταν στη δημοφιλή σειρά Sabrina the Teenage Witch, όμως η καριέρα της απογειώθηκε το 2001 με τον ρόλο της Σαμάνθα Ντάρκο στην ταινία Donnie Darko.
Την παγκόσμια αναγνώριση κέρδισε το 2002 ως Σαμάρα Μόργκαν στο The Ring, έναν ρόλο που της χάρισε το MTV Movie Award για τον καλύτερο κινηματογραφικό «κακό». Την ίδια χρονιά δάνεισε τη φωνή της στη Λίλο στο Lilo & Stitch, αποσπώντας και βραβείο Annie, ενώ συμμετείχε και στην αγγλόφωνη μεταγλώττιση του Spirited Away.
Η ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2015. Έκτοτε βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προσωπικά προβλήματα και δικαστικές περιπέτειες, καθώς είχε κατηγορηθεί σε διαφορετικές υποθέσεις για κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση κλεμμένου οχήματος….
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