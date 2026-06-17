Πέθανε στα 35 της η Ντέιβι Τσέις, η φωνή της «Λίλο» και πρωταγωνίστρια του «The Ring»

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της Ντέιβι Τσέις (Daveigh Chase) σε ηλικία 35 ετών.

Η ηθοποιός, που αγαπήθηκε από το κοινό ως η φωνή της «Λίλο» στο «Lilo & Stitch» και ξεχώρισε ως Σαμάρα Μόργκαν στο «The Ring», κατέληξε έπειτα από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ.

Η μάχη με τη σοβαρή ασθένεια

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον σύντροφό της, Ρόι Ερνάντεζ, η ηθοποιός πέθανε την Τρίτη από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη του αίματος, οι οποίες προκάλεσαν σηψαιμία και οδήγησαν τελικά στην κατάρρευση του οργανισμού της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντέιβι Τσέις είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στον μήνα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

🕊️ Exclusive: Daveigh Chase, star of "The Ring" and "Lilo & Stitch," has died at 35.



What we know: https://t.co/SVsUH8bxD2 pic.twitter.com/RgjtfW2LdT — TMZ (@TMZ) June 17, 2026

Η συγκινητική έκκληση του συντρόφου της

Λίγο πριν από τον θάνατό της, ο Ρόι Ερνάντεζ είχε δημιουργήσει καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει χρήματα ώστε η ηθοποιός να έχει φροντίδα και αξιοπρεπείς συνθήκες κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

Στο μήνυμά του περιέγραφε τη σύντροφό του ως «φως» στη ζωή του, τονίζοντας ότι πίσω από τη λαμπρή παιδική καριέρα της κρύβονταν πολλά προσωπικά τραύματα και δυσκολίες.

Όπως ανέφερε, η ηθοποιός είχε βιώσει μια δύσκολη παιδική ηλικία και μια επώδυνη ρήξη με την οικογένειά της, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη με εκφοβισμό και χρόνια ανασφάλεια στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ζωή τους άλλαξε δραματικά όταν η Τσέις διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και πολλαπλές σοβαρές λοιμώξεις του αίματος. Σύμφωνα με τον Ερνάντεζ, οι γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει ότι η κατάστασή της ήταν κρίσιμη και ότι ενδεχομένως να της απέμενε ελάχιστος χρόνος ζωής.

Στην έκκλησή του προς το κοινό ζητούσε οικονομική βοήθεια ή ακόμη και μια προσευχή, ευχαριστώντας όσους θα μπορούσαν να σταθούν δίπλα τους. Μέχρι τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, η καμπάνια είχε συγκεντρώσει 325 δολάρια από τον στόχο των 5.500 δολαρίων.

Από τη «Λίλο» στο «The Ring»

Η Ντέιβι Τσέις έγινε γνωστή από πολύ νεαρή ηλικία, όταν το 2002 χάρισε τη φωνή της στη «Λίλο» στην επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Lilo & Stitch», καθώς και στη μετέπειτα τηλεοπτική συνέχεια της παραγωγής.

Παράλληλα, συμμετείχε στην αμερικανική μεταγλώττιση της βραβευμένης ταινίας anime «Spirited Away», δανείζοντας τη φωνή της στην πρωταγωνίστρια Τσιχίρο Ογκίνο.

Στον κινηματογράφο καθιερώθηκε μέσα από τον ανατριχιαστικό ρόλο της Σαμάρα Μόργκαν στο «The Ring», ερμηνεία που της χάρισε το βραβείο MTV Movie Award στην κατηγορία του Καλύτερου Κακού.

Οι σημαντικότερες συμμετοχές της

Από το 2006 συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του HBO «Big Love», όπου υποδύθηκε τη Ρόντα Βόλμερ σε συνολικά 32 επεισόδια.

Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται επίσης εμφανίσεις στις παραγωγές «Donnie Darko», «Sabrina, the Teenage Witch», «Beethoven’s 5th», «ER», «Mercy» και σε πολλές ακόμη κινηματογραφικές και τηλεοπτικές δουλειές που σημάδεψαν την πορεία της στον χώρο του θεάματος.

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