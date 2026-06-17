Akylas και Ferto στη σκηνή των Mad VMA – Η… μίνι αλλαγή στους στίχους (Video)

Στη σκηνή των Mad VMA, που επέστρεψαν για 23η χρονιά, ανέβηκε ο Αkylas, ντυμένος στα λευκά, για την πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης.



Πλαισιωμένος από ομάδα χορευτών, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην 70ή Eurovision, στην οποία κατέκτησε τη δέκατη θέση, τραγούδησε για μία ακόμη φορά το Ferto, διαφοροποιώντας ωστόσο τους στίχους.

Συγκεκριμένα, ο Akylas αντικατέστησε το «βέβαια, αν κερδίσω» με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».

Βίντεο από την εμφάνισή του δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Mad στο Instagram.

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