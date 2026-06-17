Κέιτ Μίντλετον: Απαστράπτουσα, με elegant λουκ, στο Royal Ascot, μετά από δύο χρόνια απουσίας (Photos/Video)

Στο Royal Ascot, τις βασιλικές ιπποδρομίες που συγκεντρώνουν τη βρετανική αριστοκρατία, έδωσε φέτος το παρών η πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνοδεύοντας τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας εξαιτίας της μάχης της με τον καρκίνο, η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με φόρεμα της Σέρβας σχεδιάστριας Roksandra σε έντονη κίτρινη απόχρωση.

Μάλιστα, του ίδιου χρώματος ήταν και το λουλούδι που στόλισε το πέτο του συζύγου της.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας επέλεξε την ίδια δημιουργία, καθώς δηλώνει οπαδός της «ενδυματολογικής ανακύκλωσης», τόσο για περιβαντολλογικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.

Princess Kate and Prince William have arrived at the Royal Ascot 🐎✨ The Princess made a triumphant return following her last-minute absence at the event one year ago, positively glowing in bright yellow 💛 The appearance marks the end of her three-year hiatus from the royal… pic.twitter.com/x09UfqN6Xv — HELLO! Canada (@HelloCanada) June 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα έδινε το παρών στο Royal Ascot αλλά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ακύρωσε την εμφάνισή της εξαιτίας μιας ξαφνικής, όπως είχε ακουστεί, αδιαθεσίας.

Αυτή τη φορά όμως η πριγκίπισσα Κάθριν δεν απογοήτευσε τους εκατοντάδες θαυμαστές της που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να δουν από κοντά τη βασιλική οικογένεια: Μαζί με τον Ουίλιαμ επέβαιναν σε μια άμαξα πίσω από τον Κάρολο και την Καμίλα κατά μήκος του ιπποδρομίου – μια παράδοση που χρονολογείται 200 χρόνια πίσω, από τη βασιλεία του Γεωργίου του 4ου, ο οποίος είχε κάνει εκείνη την πρώτη διαδρομή μαζί με τον Δούκα του Ουέλινγκτον.

The Prince and Princess of Wales attending Royal Ascot today.



Catherine looks stunning in yellow! 🤩💛



🎥 Kings Guard Tours pic.twitter.com/qQFrRQDgvC June 17, 2026

Η βασιλική συνοδεία δέχτηκε ενθουσιώδεις επευφημίες καθώς περνούσε μπροστά από τις κερκίδες, γεμάτες θεατές που περίμεναν τον πρώτο αγώνα της ημέρας, έχοντας εξασφαλίσει τα εισιτήρια που γίνονται ανάρπαστα κάθε χρόνο.

You can’t miss her! ✨ The Prince and Princess of Wales have just arrived at the 2026 Royal Ascot. Today marks Kate Middleton’s return for the first time in three years. pic.twitter.com/E4acJbKLNs — Marie Claire (@marieclaire) June 17, 2026

Είπαμε, η περίσταση συγκεντρώνει την ελίτ της βρετανικής αριστοκρατίας και οι κυρίες, με τις ενδυματολογικές τους επιλογές, τα βλέμματα.

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