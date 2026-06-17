Κέιτ Μίντλετον: Απαστράπτουσα, με elegant λουκ, στο Royal Ascot, μετά από δύο χρόνια απουσίας (Photos/Video)

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Στο Royal Ascot, τις βασιλικές ιπποδρομίες που συγκεντρώνουν τη βρετανική αριστοκρατία, έδωσε φέτος το παρών η πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνοδεύοντας τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ.
Μετά από δύο χρόνια απουσίας εξαιτίας της μάχης της με τον καρκίνο, η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με φόρεμα της Σέρβας σχεδιάστριας Roksandra σε έντονη κίτρινη απόχρωση.
Μάλιστα, του ίδιου χρώματος ήταν και το λουλούδι που στόλισε το πέτο του συζύγου της.
Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας επέλεξε την ίδια δημιουργία, καθώς δηλώνει οπαδός της «ενδυματολογικής ανακύκλωσης», τόσο για περιβαντολλογικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.
Υπενθυμίζεται ότι το 2025 είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα έδινε το παρών στο Royal Ascot αλλά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ακύρωσε την εμφάνισή της εξαιτίας μιας ξαφνικής, όπως είχε ακουστεί, αδιαθεσίας.
Αυτή τη φορά όμως η πριγκίπισσα Κάθριν δεν απογοήτευσε τους εκατοντάδες θαυμαστές της που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να δουν από κοντά τη βασιλική οικογένεια: Μαζί με τον Ουίλιαμ επέβαιναν σε μια άμαξα πίσω από τον Κάρολο και την Καμίλα κατά μήκος του ιπποδρομίου – μια παράδοση που χρονολογείται 200 χρόνια πίσω, από τη βασιλεία του Γεωργίου του 4ου, ο οποίος είχε κάνει εκείνη την πρώτη διαδρομή μαζί με τον Δούκα του Ουέλινγκτον.
Η βασιλική συνοδεία δέχτηκε ενθουσιώδεις επευφημίες καθώς περνούσε μπροστά από τις κερκίδες, γεμάτες θεατές που περίμεναν τον πρώτο αγώνα της ημέρας, έχοντας εξασφαλίσει τα εισιτήρια που γίνονται ανάρπαστα κάθε χρόνο.
Είπαμε, η περίσταση συγκεντρώνει την ελίτ της βρετανικής αριστοκρατίας και οι κυρίες, με τις ενδυματολογικές τους επιλογές, τα βλέμματα.
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