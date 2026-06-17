Σοκάρει η Τζένιφερ Λόπεζ – «Κατέρρευσα, ξαφνικά δεν μπορούσα να δω ούτε να κινηθώ»

Για μια περιπέτεια που είχε με την υγεία της πριν από αρκετά χρόνια μίλησε η Τζένιφερ Λόπεζ, αποκαλύπτοντας ότι έφτασε στο σημείο να χάσει προσωρινά την όρασή της λόγω υπερβολικής κόπωσης.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο podcast SmartLess, το περιστατικό σημειώθηκε το 2002 σε μια περίοδο που η καριέρα της βρισκόταν στο απόγειό της και η ίδια εργαζόταν ασταμάτητα για την ταινία «Enough».

Όπως είπε, είχε φτάσει στα όριά της, έχοντας δουλέψει για 98 συνεχόμενες ημέρες χωρίς ούτε ένα ρεπό, συνδυάζοντας γυρίσματα, ηχογραφήσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

«Θυμάμαι ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο είχα πιεστεί μέχρι που κατέρρευσα» είπε αρχικά, περιγράφοντας τη σοκαριστική στιγμή που κατέρρευσε, χάνοντας την όρασή της.

«Μια μέρα κάθομαι στο πλατό του Enough και κάθε φορά που περπατούσα προς το σετ ένιωθα ένα μικρό φτερούγισμα στην καρδιά. Σαν να ανέβαινε… Τελικά έφτασε σε σημείο που ένιωθα πραγματικά νευρική. Και είχα και το μικρό κορίτσι (που έπαιζε την κόρη μου( στο Enough. Της είπα “Συγγνώμη γλυκιά μου, νιώθω πολύ περίεργα σήμερα, λίγο κουρασμένη ή κάτι τέτοιο” και εκείνη μου είπε “Δεν πειράζει, θα είσαι καλά”. Αλλά δεν ήμουν καλά. Και πήγα στο καμαρίνι και κάθισα και ξαφνικά δεν μπορούσα να δω. Δεν έβλεπα καθαρά, κάτι πέρασε μπροστά από τα μάτια μου και δεν μπορούσα να κινηθώ. Και μια φίλη μου που ήταν βοηθός μου… της είπα “Αρλίν, δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ να δω”. Και μου λέει “Σταμάτα Τζένιφερ, με τρομάζεις”. Της είπα “Όχι, δεν μπορώ να κινηθώ, φώναξε κάποιον, φώναξε τον Μπομπ, τον σωματοφύλακά μου. Δεν μπορώ να κινηθώ και δεν μπορώ να δω”. Με σήκωσε, με έβαλε στο αυτοκίνητο και πήγαμε στο νοσοκομείο» διηγήθηκε.

Jennifer Lopez went blind and suffered temporary paralysis during a terrifying health scare that took place over 20 years ago 🫢 https://t.co/pGOO2qMn4H 🔗 pic.twitter.com/LBJWCMsDgE June 16, 2026

Όπως τόνισε, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα ψυχολογικής φύσεως, αλλά και πλήρη κατάρρευση του οργανισμού λόγω εξάντλησης.

«Τους ρώτησα αν τρελαίνομαι και μου είπαν “Όχι. Το σώμα σου απλώς έκλεισε”», αποκάλυψε.

Τόνισε, τέλος, ότι το εν λόγω περιστατικό αποτέλεσε ένα ισχυρό καμπανάκι για την ίδια, οδηγώντας τη σταδιακά σε ουσιαστικές αλλαγές και στον τρόπο ζωής της, ενώ δίνει, πλέον, μεγαλύτερη σημασία τόσο στην ισορροπία όσο και την αυτοφροντίδα.

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