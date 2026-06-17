Dara: «Το “Bangaranga” άνοιξε την πόρτα στη Βουλγαρία – Ένιωσα πολύ περήφανη για τον Βεζένκοφ» (Video)

Στα Mad Video Music Awards 2026 πρόκειται να εμφανιστεί η νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, η οποία χάρισε στη Βουλγαρία την πολυπόθητη νίκη, ερμηνεύοντας το «Bangaranga».

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη βραδιά, τους Έλληνες καλλιτέχνες και τη διοργάνωση γενικότερα, ενώ μίλησε τόσο για τη συνεργασία της με τον Δημήτρη Κοντόπουλο όσο και τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού, χορεύοντας το «Bangaranga»!

«Πρώτα απ’ όλα, είμαι τόσο ευγνώμων που συμμετέχουν, επειδή ξέρουν τι κάνουν και οι δύο τους. Ασχολούνται με τη Eurovision για 20 και πλέον χρόνια, το οποίο είναι απίστευτο. Γνωρίζουν κάθε εκατοστό, κάθε χιλιοστό όλου αυτού του πράγματος. Ξέρουν πώς λειτουργεί, πώς είναι η αίσθηση. Οπότε το να τους έχω να με στηρίζουν, ήταν τόσο καλό» είπε αρχικά.

«Χαίρομαι κι εγώ που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη. Θέλω να δω τους πάντες. Ελπίζω να μπορέσω, ξέρετε. Έχω ένα σφιχτό πρόγραμμα, αλλά προσπαθώ να δω όλους τους καλλιτέχνες στα παρασκήνια και στη σκηνή, όταν εμφανίζονται. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί ξέρω τι μπορείτε να κάνετε, και αυτά που φτιάχνετε είναι για μένα γεμάτα ταλέντο, είναι τέχνη. Και θέλω να τα δω όλα» πρόσθεσε.

Ο χορός του Βεζένκοφ με το “Bangaranga”

Ερωτηθείσα για τον Σάσα Βεζένκοφ και τον πανηγυρισμό του με το «Bangaranga», η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό της, δηλώνοντας περήφανη για εκείνον.

«Ναι, σωστά, κι έτσι ακριβώς έπρεπε! Ήμουν τόσο χαρούμενη για εκείνον και τόσο περήφανη. Ούρλιαζα στο κινητό μου. Έπρεπε να το ψάξω στο Google, και το γκούγκλαρα και λέω “Ναι! Κερδίσαμε!”, επειδή ξέρετε, τη νίκη την έκανε εκείνος, αλλά τη νιώθω και δική μου, επειδή τον υποστηρίζω κιόλας. Ήμουν σε φάση “Κερδίσαμε! Τα καταφέραμε!”» τόνισε.

Η νίκη της Eurovision που άλλαξε την ιστορία της Βουλγαρίας

Το «Bangaranga» χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό, με 516 βαθμούς στον τελικό και με διαφορά 173 βαθμών από τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurovision, με την Dara να επισημαίνει ότι η νίκη της είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή προσωπική επιτυχία.

«Το ένα είναι ότι αλλάζουμε την ιστορία της Βουλγαρίας. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγουμε με το “Bangaranga” την πόρτα για τους Βούλγαρους. Το τρίτο είναι ότι η κβαντική φυσική είναι αληθινή. Νομίζω ότι η ζωή μου και η καριέρα μου πέρασε σε άλλο επίπεδο. Εφόσον η κλίμακα είναι μεγαλύτερη, υπάρχουν πολλά να γίνουν, κάτι που βέβαια ίσχυε και για πολλά χρόνια, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο για μένα. Όμως, όπως είπα, το να αλλάζεις την ιστορία της Βουλγαρίας σημαίνει πολλά, και τώρα, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι στη βιομηχανία, πρέπει να φανούν και να δείξουν τις ικανότητές τους και το τι έχουμε να προσφέρουμε» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision δεν ήταν απλώς μια μεγάλη διάκριση, υπογράμμισε, αλλά μια ιστορική στιγμή για τη χώρα της, που πλέον ανοίγει νέο κεφάλαιο στον διαγωνισμό.

Η Dara εμφανίζεται έτοιμη να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία με ενθουσιασμό, με την παρουσία της στα Mad Video Music Awards 2026 να αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η ίδια βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Γεωργούλης: «Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα, θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα» (Video)

Συντετριμμένη η Βικτόρια Μπέκαμ μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Χάρπερ να συναντήσει τον Μπρούκλιν

Πάνος Κατσαρίδης: «Ολοκληρώνεται ο κύκλος μου στο Πρωινό – Οι φιλίες δεν μετρούν στις δουλειές» (Video)



