Συντετριμμένη η Βικτόρια Μπέκαμ μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Χάρπερ να συναντήσει τον Μπρούκλιν

Βαθιά πληγωμένη φέρεται να είναι η Βικτόρια Μπέκαμ από τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η σχέση της με τον γιο της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της 14χρονης κόρης της, Χάρπερ, να τον συναντήσει, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής διαμάχης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Χάρπερ επισκέφθηκε πρόσφατα το σπίτι του αδερφού της στο Λος Άντζελες όπου ζει με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, με την επίσκεψη να μην έχει, ωστόσο, το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή με αποτέλεσμα η νεαρή να αποχωρεί χωρίς να τους συναντήσει.

Victoria Beckham ‘gutted’ for daughter Harper after heartbreaking attempt at Brooklyn reconciliation https://t.co/g2FAaijQ38 pic.twitter.com/H5EoWZfl6g — New York Post (@nypost) June 16, 2026

Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφερε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια γνώριζαν για την επίσκεψη της κόρης τους, επισημαίνοντας ότι η ρήξη αυτή έχει επηρεάσει βαθιά ολόκληρη την οικογένεια. Τόνισε, δε, ότι η Βικτόρια είναι «συντετριμμένη», υπογραμμίζοντας ότι ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της θα επιχειρούσαν ποτέ να σταθούν εμπόδιο στις σχέσεις των παιδιών τους.

Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι δυσκολεύεται να κατανοήσει πώς η σχέση με τον πρωτότοκο γιο τους έχει φθάσει σε αυτό το σημείο, ενώ δεν παύουν ποτέ να ελπίζουν σε μια συμφιλίωση, καθώς όπως σημειώνει η ίδια πηγή «τον αγαπούν άνευ όρων και δεν θα πάψουν ποτέ να ελπίζουν ότι θα τα ξαναβρούν».

Η τελευταία εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση διαφημιστικού σποτ της DoorDash, στο οποίο ο Μπρούκλιν Μπέκαμ άφησε να εννοηθεί ότι οι σχέσεις του με την οικογένειά του παραμένουν περίπλοκες.

«Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Μουντιάλ από το σπίτι. Είναι μεγάλη ιστορία» τον ακούμε να λέει στο βίντεο, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «είναι περίπλοκο, σύντομα περισσότερα».

Η ρήξη ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του απασχολεί εδώ και καιρό τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τον ίδιο να δηλώνει δημοσίως, τον περασμένο Ιανουάριο, ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του ότι -μεταξύ άλλων- έθεταν το «Brand Beckham» πάνω από τις προσωπικές σχέσεις.

Παράλληλα, είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι ελέγχεται από τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας πως για πρώτη φορά στη ζωή του υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Κατσαρίδης: «Ολοκληρώνεται ο κύκλος μου στο Πρωινό – Οι φιλίες δεν μετρούν στις δουλειές» (Video)

Αλέκος Συσσοβίτης: «Ο ένας από τους δυο πρώτους ανθρώπους που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ήταν κολλητός μου» (Video)

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Έχω πληρώσει πολύ άσχημα την εμπιστοσύνη που δείχνω»

