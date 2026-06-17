Αλέκος Συσσοβίτης: «Ο ένας από τους δυο πρώτους ανθρώπους που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ήταν κολλητός μου» (Video)

Για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του, τις ερωτικές του σχέσεις, αλλά και την περίοδο κατά την οποία το AIDS άλλαξε τη συμπεριφορά μιας ολόκληρης γενιάς μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην ισχυρή σύνδεση που είχε με τους γονείς του και ιδιαίτερα με τη μητέρα του, εξηγώντας ότι αυτή η σχέση επηρέασε την προσωπική του πορεία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις σχέσεις του.

«Άργησα να απογαλακτιστώ από τη μητέρα μου. Η παθολογική αγάπη των γονιών και το οιδιπόδειο που έχει ο γιος με τη μάνα και ο πατέρας με την κόρη είναι πολύ καθοριστικά. Μας φορτώνει υποσυνείδητα με απαιτήσεις και με την ανάγκη ό,τι έδωσες να το πάρεις πίσω. Επί της ουσίας απογαλακτίστηκα μετά τα 50, όταν έφυγε από τη ζωή η μάνα μου. Ήμουν συναισθηματικά εξαρτώμενος και αυτό λειτουργούσε μέσα μου» τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Αλέκος Συσσοβίτης αναφέρθηκε στις ερωτικές του σχέσεις, επισημαίνοντας ότι οι οικογενειακές του καταβολές επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο συνδεόταν με τους ανθρώπους.

«Όσο περισσότερο βάλλεσαι σε κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι να φύγεις από αυτό. Με τις σχέσεις είναι διαφορετικό. Εγώ δεν έκανα μακροχρόνιες σχέσεις, λόγω του ότι είχα τέτοιες καταβολές. Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει δεν σε απωθεί κιόλας. Αποστασιοποιήθηκα για να πλάσω κι εγώ μια αυτόνομη προσωπικότητα».

«Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα. Όταν ένιωσα ότι η σχέση πήγε να χαλάσει, ίσως από την αίσθηση κινδύνου που είχα μη χαλάσει η σχέση, είπα “πάμε να κάνουμε αυτό που είχες προτείνει”. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι πηγαίο, αυθόρμητο και αληθινό» ανέφερε.

Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε συγκινημένος ότι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από AIDS στη Μύκονο ήταν στενός φίλος του. Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη γενιά που βίωσε το ξέσπασμα της επιδημίας.

«Με συγκίνησες! Από τα δύο πρώτα άτομα που πέθαναν στη Μύκονο, ο ένας ήταν κολλητός μου. 33 χρονών παιδί. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σκληρή και πολύ μεταβατική περίοδος, να περάσουμε εμείς από τον φιλελευθερισμό του σεξ στην αυστηρότητα του AIDS. Αυτό είναι ένα προσαρμογής ημών. Το ζητούμενο είναι ότι πέθανε πολύς κόσμος, πόνεσε πολύς κόσμος και ξαφνικά η κοινωνία σοκαρίστηκε, γιατί άλλαξε όλη της η κοινωνική συμπεριφορά», εξομολογήθηκε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

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