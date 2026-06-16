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16.06.2026 19:32

Mάρω Κοντού: Νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα σε πλευρό

16.06.2026 19:32
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Με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα στο πλευρό νοσηλεύεται τελικά η Μάρω Κοντού στο Νοσοκομείο Αττικόν, παρά τις πληροφορίες που μιλούσαν για καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα, όπως διευκρίνισε η ίδια η ηθοποιός.

Η ηθοποιός εισήχθη στο Αττικόν το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος είχε χαρακτηρίσει το πρόβλημα της υγείας της σοβαρό, κάνοντας λόγο για καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική.

Όπως αναφέρθηκε  στο «Live News», το απόγευμα της Τρίτης, η Μάρω Κοντού επικοινώνησε με την εκπομπή για να διευκρινίσει ποια είναι κατάστασή της.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε δημοσιογράφος του «Live News», η ηθοποιός εξήγησε ότι έπεσε και γλίστρησε, με αποτέλεσμα να πάθει κάκωση στο αριστερό ισχίο της και να σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι η Μάρω Κοντού επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον, ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.

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