Ο Τομ Χόλαντ επιβεβαιώνει ότι παντρεύτηκε κρυφά με τη Ζεντάγια: «Βρήκα τον άνθρωπό μου»

Μετά από μήνες εικασιών, ο Χόλαντ επιβεβαίωσε την είδηση ​​σε συνέντευξή του στο Esquire UK, ενώ αναφερόταν στις φωτογραφίες γάμου του ζευγαριού που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη και έγιναν viral.

Ο σταρ του Spider-Man ανέφερε ότι η γιαγιά του είδε τις ψεύτικες φωτογραφίες και νόμιζε ότι δεν ήταν καλεσμένη. Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια ρώτησε αν έπρεπε να κάνει παρόμοιες συζητήσεις με άλλα μέλη της οικογένειας.

«Όχι, επειδή ήταν όλοι εκεί», είπε ο Χόλαντ. «Αυτό είναι το μόνο που θα πάρεις πάνω σε αυτό».

Ο ηθοποιός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους και για το ότι ήταν «πιο ευτυχισμένος που υπήρξα ποτέ» μαζί της.

Tom Holland and Zendaya made their first media appearance together in nearly five years at the #SpiderManBrandNewDay photocall in Madrid, Spain.



(via Getty Video) pic.twitter.com/agowaZR8u8 — Variety (@Variety) June 15, 2026

«Η δουλειά μας μπορεί να παρουσιάσει πολύ αγχωτικές καταστάσεις και είναι πραγματικά ωραίο να έχουμε ένα θεμέλιο μιας σχέσης που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου», είπε ο Χόλαντ στο μέσο. «Μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον με τρόπους που μόνο εμείς μπορούμε, επειδή μόνο εμείς καταλαβαίνουμε πραγματικά πώς είναι να ζεις αυτή τη ζωή, και νομίζω ότι αυτή είναι μια τέτοια πολυτέλεια, γιατί απλά δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσα να έχω κάτι τέτοιο με οποιονδήποτε άλλον».

Tom Holland confirms to Esquire that he and Zendaya are married.



🔗: https://t.co/CbIDjZVB3c pic.twitter.com/Fydo8BMnSH — Pop Crave (@PopCrave) June 16, 2026

Πρόσθεσε, «Έτσι, για μένα, βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι η καλύτερή μου φίλη και είμαι ο πιο ευτυχισμένος που έχω νιώσει ποτέ μαζί της, αλλά επίσης δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο ασφαλής, ποτέ. Τελεία και παύλα».

Το πολύ ιδιωτικό ζευγάρι, του οποίου ο αρραβώνας επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, πιστεύεται ότι παντρεύτηκε κρυφά αφού ο στυλίστας της Ζεντάγια, Law Roach, είπε σε μια συνέντευξη στα Βραβεία Ηθοποιών την 1η Μαρτίου, «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Τον χάσατε!».

Η ηθοποιός φαινόταν να επιβεβαίωσε την είδηση ​​φορώντας μια νέα χρυσή βέρα δίπλα στο συνηθισμένο δαχτυλίδι αρραβώνων της σε εκδήλωση, στα Βραβεία Screen Actors Guild.

Στη συνέχεια, η νέα χρυσή βέρα εμφανίστηκε σε πρόσφατα δημοσιευμένες διαφημιστικές φωτογραφίες για την επερχόμενη ταινία της Zendaya, The Drama. Στις 5 Μαρτίου, το A24 μοιράστηκε ένα νέο βίντεο και φωτογραφίες της Ζεντάγια με τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον.

Διαβάστε επίσης:

Στα… χνάρια του πατέρα του ο πρίγκιπας Τζορτζ: Θα φοιτήσει στο φημισμένο κολέγιο του Ήτον από τον Σεπτέμβριο

Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαΐδη – «Mακάρι να είχαμε έναν πολιτικό σαν εσένα» (Video)

Σε reality η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας και ο σύζυγός της