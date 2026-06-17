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17.06.2026 11:24

Αλέξης Γεωργούλης: «Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα, θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα» (Video)

17.06.2026 11:24
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Η ικανότητα στη μαγειρική συνδέεται άμεσα με τις ερωτικές επιδόσεις, σύμφωνα με τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι μια καλή μαγείρισσα, θα είναι καλή και στο σεξ.

«Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star», ενώ αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή τόνισε:

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση, έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια, μπαίνοντας σε σχέση βλέπω πότε είναι το τέλος, νιώθω ότι δεν με πάει παρακάτω».

Ερωτηθείς σχετικά, ο Αλέξης Γεωργούλης σχολίασε στη συνέχεια, ότι αν είχε να διαλέξει ανάμεσα στα πολλά χρήματα και την παντοτινή αγάπη τότε θα επέλεγε το δεύτερο χωρίς δισταγμό, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε η μαμά του με τις πρώην συντρόφους του η οποία ήταν πάντα άριστη.

«Η μαμά μου, που μακάρι να ήταν όλες οι μαμάδες έτσι, έχει μία αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της» τόνισε.

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