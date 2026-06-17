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17.06.2026 13:17

Χριστίνα Παππά: «Έχασα 11 κιλά – Έκανα ενεσούλα για δυο μήνες» (Video)

17.06.2026 13:17
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Για την προσωπική της ζωή αλλά και την αλλαγή στην εμφάνισή της μίλησε η Χριστίνα Παππά η οποία ερωτηθείσα σχετικά, τόνισε ότι ο γάμος είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει οριστικά για την ίδια. Τόνισε, δε, ότι σε αυτό ίσως συμβάλλει και το γεγονός ότι -λόγω της εμμηνόπαυσης– δεν έχει καμιά επιθυμία, πια, για σεξ

«Δεν θέλω να ερωτευτώ. Είμαι μια χαρά έτσι. Και ποιος ο λόγος να ερωτευτώ; Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, όχι, κάθετα, όχι. Το σεξ ξέχασέ το. Δεν θέλω σεξ! Είναι γυναίκες, σε μια περίοδο… που εγώ δεν ντρέπομαι να το πω, είναι ένα πράγμα το οποίο οι γυναίκες πρέπει να το λέμε. Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση… ή θέλει πολύ σεξ, ή δε θέλει πολύ σεξ. Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου. Είμαι της παρέας, μ’ αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, είμαι της συντροφικότητας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, και νομίζω ότι κάθε δεκαετία που αλλάζει 30, 40, 50, γίνονται και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας, διαφορετικές σκέψεις» είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας για την αλλαγή στην εμφάνισή της, η Χριστίνα Παππά αποκάλυψε ότι έκανε για λίγο καιρό ενέσεις, ωστόσο, εν τέλει, επέλεξε να συνεχίσει την προσπάθεια μόνο με διατροφή.

«Έχασα 11 κιλά. Τρία νούμερα κατέβηκα. Η αλήθεια είναι βοηθήθηκα. Έκανα ενεσούλα για 2 μήνες και μετά έκανα διατροφή. Δηλαδή τώρα πια προσέχω. Έκανα μόνο πολύ λίγο ενέσιμα, μετά έκανα διατροφή και τώρα το Πάσχα που νήστευα 50 μέρες και έτρωγα πολύ ψωμί. Ούτε τυρί ούτε αυγά ούτε τίποτα. Δεν τα έχασα όλα με την ένεση. Έκανα διατροφή μετά, απλά έκλεισε λίγο το στομάχι μου. Βοηθήθηκα για αυτό, διότι εμένα μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και τα ψωμιά. Τρελαίνομαι! Δηλαδή το βράδυ παλιά που πήγαινα σπίτι και έτρωγα τις σοκολάτες και τα κέικ, τώρα τα έκοψα» είπε μεταξύ άλλων.

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