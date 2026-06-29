search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 13:51
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 13:43

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

29.06.2026 13:43
TomVerlaine

Η προσωπική συλλογή δίσκων του αρχηγού του συγκροτήματος Television, Tom Verlaine διατίθεται προς πώληση.

Ο εμβληματικός κιθαρίστας απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία 73 ετών και τώρα το μεγάλο αρχείο αποτελούμενο από 4.000 δίσκους που απέκτησε, διατίθεται στο κοινό, προσφέροντας στους θαυμαστές μια γεύση από τις μουσικές προτιμήσεις του πρωτοποριακού συγκροτήματος από τη Νέα Υόρκη.

Η πρώτη παρτίδα δίσκων ήταν διαθέσιμη μέσω της μεγαλύτερης διαδικτυακής βάσης δεδομένων μουσικής, Discogs στις 26 Ιουνίου, ενώ οι υπόλοιποι δίσκοι θα πωληθούν στο κατάστημα της Academy Records στην Banker Street στο Μπρούκλιν στις 10 και 11 Ιουλίου.

Άλμπουμ που δεν θα πωληθούν θα επιστραφούν στο Discogs στις 31 Ιουλίου. Οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Discogs θα περιλαμβάνουν πιστοποιητικό γνησιότητας που θα επιβεβαιώνει ότι ο δίσκος προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Βερλέιν.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται δίσκοι τζαζ, avant-garde, garage rock, ψυχεδελικής και πειραματικής μουσικής.

Τα προσωπικά αντίτυπα του Verlaine από το ντεμπούτο single των Television, «Little Johnny Jewel» και το ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Marquee Moon», του 1977, μαζί με δίσκους των The 13th Floor Elevators, Nico, Albert Ayler, The Sonics, Love και Slint διατίθεται επίσης προς πώληση.

Το αρχείο «χαρτογραφεί μια συνεχή και ενεργή ενασχόληση με τη μουσική» είπε ο Κόρι Φέιερμαν συνιδιοκτήτης του Academy Records λέγοντας ότι ο Verlaine φαίνεται πως αγόραζε δίσκους «με πνεύμα περιπέτειας και ανακάλυψης».

Διαβάστε επίσης:

«The Catch»: Έμα Στόουν και Κρις Πάιν πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Universal

Λάμψη, θέαμα και ηχηρά μηνύματα στα BET Awards 2026: Σάρωσε η Τεγιάνα Τέιλορ, αποθεώθηκε η Λορίν Χιλ – Οι μεγάλοι νικητές (Videos/Photos)

«The Violinist»: Η πρώτη animation ταινία από τη Σιγκαπούρη που κερδίζει το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ του Ανεσί (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TomVerlaine
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

xiarcho-new
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

kallithea-fotia-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

sofia new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα στην κόρη τους Δάφνη για τα γενέθλιά της

ellinikos-kosmos
ADVERTORIAL

Καλοκαίρι στην πόλη – Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 13:50
TomVerlaine
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

xiarcho-new
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

kallithea-fotia-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

1 / 3