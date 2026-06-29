Λάμψη, θέαμα και ηχηρά μηνύματα στα BET Awards 2026: Σάρωσε η Τεγιάνα Τέιλορ, αποθεώθηκε η Λορίν Χιλ – Οι μεγάλοι νικητές (Videos/Photos)

Με λάμψη, θέαμα και εκρηκτικές παρουσίες πραγματοποιήθηκε η φετινή τελετή απονομής των Βραβείων Black Entertainment Television (BET), τα οποία τιμούν τα επιτεύγματα της αφροαμερικανικής κοινότητας, στον χώρο του θεάματος, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Η μετάδοση της εκδήλωσης, η οποία είχε διάρκεια τρεισήμισι ώρες, πραγματοποιήθηκε από το Θέατρο Peacock του Λος Άντζελες, με τη σκηνή να πλυμμηρίζει από εκρηκτικές εμφανίσεις κορυφαίων ονομάτων της μουσικής, μεταξύ των οποίων, η Kehlani, η Doechii, ο Don Toliver, η Cardi B και ο Baby Keem.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο δημοφιλής κωμικός Druski, ο οποίος, σε ηλικία 31 ετών, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος παρουσιαστής στην ιστορία των βραβείων. Επέλεξε, δε, να κάνει εντυπωσιακή είσοδο στην έναρξη, καθώς εμφανίστηκε αιωρούμενος στη σκηνή!

Σάρωσε η Ταγιάνα Τέιλορ – Η συγκίνησή της στη σκηνή

Η Teyana Taylor τιμήθηκε με το Βραβείο «Icon of the Year» («Είδωλο της Χρονιάς»), ενώ η Sylvia Rhone έλαβε το «Ultimate Icon Award» («Απόλυτο Είδωλο») και η Ms. Lauryn Hill βραβεύτηκε ως «Ζωντανός Θρύλος», με το «Living Legend Icon Award».

Σύμφωνα με το Deadline, η Taylor αναδείχθηκε ως η απόλυτη νικήτρια της βραδιάς, καθώς εκτός από την τιμητική διάκριση απέσπασε επίσης τα Βραβεία «Fashion Vanguard» («Πρωτοπορία στη Μόδα»), «Καλύτερης Ηθοποιού» και «Σκηνοθεσίας-Βίντεο της Χρονιάς».

Εκφώνησε, μάλιστα, έναν άκρως εμπνευσμένο λόγο επισημαίνοντας ότι «υπάρχει χώρος για να κερδίσουμε όλοι μας».

«Αυτή η βιομηχανία είναι σκληρή. Μας μαθαίνει να ανταγωνιζόμαστε, αλλά ποτέ δεν πίστεψα ότι η δική μου επιτυχία πρέπει να στερεί την επιτυχία κάποιου άλλου. Αν γνωρίζω κάτι, οφείλω να το διδάξω. Αν ανοίξω μια πόρτα, οφείλω να την κρατήσω ανοιχτή. Αν έχω ένα βήμα, οφείλω να κάνω χώρο και για μια άλλη φωνή» συμπλήρωσε.

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν είδε τη θρυλική Τζάνετ Τζάκσον να ανεβαίνει στη σκηνή για να της παραδώσει το βραβείο.

«Δεν μου είπαν ότι θα ερχόταν η Τζάνετ. Δεν θα υπήρχα χωρίς εσένα» δήλωσε, παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Παρουσιάζοντας το βραβείο, η Τζάκσον επαίνεσε την ακούραστη εργασιακή ηθική της Τέιλορ, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες (βραβείο Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου) στην ταινία «One Battle After Another» και αποκαλώντας τα ταλέντα της «θεόσταλτα».

«Δούλεψα σκληρά για 20 χρόνια. Οπότε δεν αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με αλαζονεία. Αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με ευγνωμοσύνη», σημείωσε η Τέιλορ.

Η αποθέωση της Λορίν Χιλ

Η οκτώ φορές νικήτρια βραβείων Grammy, Λορίν Χιλ, τιμήθηκε με το βραβείο «Living Legend Icon Award», το οποίο αναγνωρίζει τους πρωτοπόρους των οποίων το έργο παραμένει πολιτιστικά απαραίτητο από γενιά σε γενιά.

SZA, Doechii, Queen Latifah, Common, Doja Cat, Tierra Whack, Lizzo, Rapsody, Selah (daughter of Lauryn Hill), Nas, and many other artists shared the stage to pay tribute to living legend Lauryn Hill at the 2026 BET Awards.#BetAwards pic.twitter.com/G53q3FNOJa — Restore World Order (@RW0Media) June 29, 2026

Την παρουσίασή της έκανε ο Ice Cube, ενώ ακολούθησε ένα 20λεπτο αφιέρωμα στην καριέρα της με εμφανίσεις από τους SZA, Doechii, Lizzo, Queen Latifah, Common, καθώς και τα παιδιά της, Σέλα και Ζάιον Μάρλεϊ, οι οποίοι ερμήνευσαν κομμάτια από τον εμβληματικό της κατάλογο.

This Ms. Lauryn Hill tribute was just wright 😉



Queen Latifah and Common shut the stage down. #BETAwards pic.twitter.com/Z1mxGLQPHb — BET (@BET) June 29, 2026

Μετά την αποδοχή της τιμητικής διάκρισης, η Χιλ εξέπληξε το κοινό με μια αυθόρμητη ζωντανή ερμηνεία του κλασικού της κομματιού «Ex-Factor», ενώ έκλεισε το σόου με το «Everything Is Everything».

Στον λόγο της, ενθάρρυνε τους καλλιτέχνες να αγκαλιάσουν τα χαρίσματά τους και να παραμείνουν πιστοί στον σκοπό τους.

«Πολεμώ για εσάς. Και το να πολεμώ για εσάς σημαίνει ότι πολεμώ για τον εαυτό μου, σημαίνει ότι πολεμώ για τα παιδιά μου, σημαίνει ότι πολεμώ για την κοινότητά μου», δήλωσε.

Ηχηρό μήνυμα για την τεχνητή νοημοσύνη

Η κορυφαία μάνατζερ και η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε μιας μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας Sylvia Rhone, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σχετικά με την προστασία της δημιουργικότητας, σε μια εποχή που οι εξελίξεις της τεχνολογίας φέρνουν ανατροπές στον κλάδο.

«Η μουσική μας έχει ανάγκη να την υπερασπιστούμε όσο ποτέ άλλοτε, επειδή διανύουμε μια περίοδο τεράστιων αλλαγών», δήλωσε η βετεράνος της μουσικής βιομηχανίας.

«Οι δυνατότητες είναι εξαιρετικά συναρπαστικές, αλλά πρέπει να παραμείνουμε το ίδιο ενεργοί τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στη “ψυχή” της μουσικής δημιουργίας. Εμείς φτιάχνουμε τον αλγόριθμο, δεν μας φτιάχνει εκείνος» τόνισε.

Όλοι οι νικητές των Βραβείων BET 2026

Καλύτερος Καλλιτέχνης R&B/Pop: Leon Thomas

Καλύτερη Καλλιτέχνις R&B/Pop: Kehlani

Άλμπουμ της Χρονιάς: «Let God Sort Them Out», Clipse

Καλύτερη Hip Hop Καλλιτέχνις: Cardi B

Καλύτερος Hip Hop Καλλιτέχνης: Kendrick Lamar

Kαλύτερο Συγκρότημα: Clipse

Kαλύτερη Συνεργασία: «Chains & Whips», Clipse-Kendrick Lamar

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης: Olivia Dean

Βίντεο της Χρονιάς: «Folded», Kehlani

Σκηνοθέτης Βίντεο της Χρονιάς: Teyana Taylor

Καλύτερη Ηθοποιός: Teyana Taylor

Kαλύτερος Ηθοποιός: Michael B. Jordan

Kαλύτερη Ταινία: «Sinners»

Αθλήτρια της Χρονιάς: A’ja Wilson

Αθλητής της Χρονιάς: Jalen Brunson

Βραβείο Pulse: Druski

Βραβείο BET: «Girl, Get Up», Doechii & SZA

Bραβείο YoungStars: Jazzy’s World TV

Βραβείο Dr Bobby Jones καλύτερου γκόσπελ/εμπνευσμένου τραγουδιού: «Headphones»: Lecrae, Killer Mike & T.I.

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