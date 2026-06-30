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30.06.2026 10:00

Μάρω Κοντού: Τα νεότερα για την υγεία της – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

30.06.2026 10:00
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Στο «Αττικόν» για 15η μέρα νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, έπειτα από κάκωση που υπέστη στο αριστερό ισχίο, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλη Γιαννάκο να μεταφέρει τα νεότερα για την υγεία της, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, η ηθοποιός βρίσκεται σε τετράκλινο δωμάτιο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, με την υγεία της να βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάρει εξιτήριο ακόμα και μέσα στην ημέρα.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι η ηθοποιός ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση, διατηρώντας μάλιστα τη διάθεσή της αναλλοίωτη.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Ήταν ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο» είπε χαρακτηριστικά.

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