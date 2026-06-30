Νίκη Κάρτσωνα: «Λύγισε» για την απώλεια της μητέρας της – «Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη» (Video)

Για την απώλεια της μητέρας της μίλησε η Νίκη Κάρτσωνα, η οποία εξομολογήθηκε ότι δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα χωρίς η ίδια να κλάψει για το τεράστιο κενό που δημιούργησε η απουσία της, καθώς και ούτε μια νύχτα που να μην της ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να μην κλάψει…

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του Happy Day, το πρώην μοντέλο περιγράφει την καθημερινότητα που είχαν και η φωνή της «σπάει» όταν αναφέρεται στις Παρασκευές, την ημέρα που οι δυο τους συνήθιζαν να τρώνε μαζί.

«Είναι δύσκολο να ανοίξω συζήτηση για τη μαμά μου, γιατί είναι τεράστια απώλεια να χάνεις τη μαμά σου. Μια τόσο καλή μαμά… Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω και ξέρω ότι καμία μαμά δεν θέλει τα παιδιά της να κλαίνε. Κάθε μέρα στενοχωριέμαι, κάθε μέρα κλαίω, κάθε βράδυ της λέω “σ’ αγαπώ, συγγνώμη που έκλαψα και σήμερα”. Μας λείπει πάρα πολύ. Κι ας ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, κι ας ήθελε να φύγει. Έφυγε σε μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει γιατί είχε κουραστεί… Είναι τεράστια απώλεια. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η αγκαλιά της, το χαμόγελό της και το ότι τρώγαμε μαζί τις Παρασκευές» είπε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Δεν θα ξαναπείς τι λέξη μαμά, ξέρεις τι είναι αυτό; Μπαίνουν στο μαγαζί μαμάδες με τις κόρες τους και… Τρομερό» πρόσθεσε συγκινημένη.

«Καλό παράδεισο μαμά, τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της»

Λίγους μήνες πριν, συγκίνηση είχε προκαλέσει η ανάρτηση με την οποία η Νίκη Κάρτσωνα είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας της συνοδεύοντας το μακροσκελές κείμενό της με μία φωτογραφία όπου εμφανίζεται αγκαλιά με τις δύο αδερφές της και τη μητέρα τους.

«Είμαι η Νίκη, η κόρη της Τζένης. Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης. Τίτλος παράσημο. Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της, γνωστή της. Τα λόγια μικρά και λίγα. Οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν, για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες. Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος. Πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πώς γίνεται αυτό. Ένα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας. Μια αγκαλιά και ένα χάδι. Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο, θλίψη, στεναχώρια και αγάπη. Αγάπη για την Τζένη, γιατί η Τζένη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά. Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς. Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις. Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι, γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό. Γιατί ό,τι είμαι είναι και από εσένα. Και ό,τι έκανα, είναι και για εσένα. Και ό,τι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο μαμά» είχε γράψει.

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