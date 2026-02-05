Βαρύ πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Νίκη Κάρτσωνα, καθώς η μητέρα της έφυγε από τη ζωή. Το πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας είπε το δικό της αντίο στον άνθρωπο που την έφερε στη ζωή μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram. Τα λόγια της συγκλονίζουν…

«Είμαι η Νίκη η κόρη της Τζένης… Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης. Τίτλος -Παράσημο… Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της γνωστή της…

Τα λόγια μικρά και λίγα… οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες…

Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος… πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πώς γίνεται αυτό… Ένα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας… Μια αγκαλιά και ένα χάδι… Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο θλίψη στεναχώρια και αγάπη… Αγάπη για την Τζένη γιατί η Τζενη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά…

Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς.

Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις.

Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό.

Γιατί ότι είμαι είναι και από εσένα.

Και ότι έκανα είναι και για εσένα.

Και ότι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο μαμά» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε μία παλιά φωτογραφία όπου η ίδια απεικονίζεται μαζί με τη μαμά της και τις δύο αδελφές της, Βάσω και Μαρία.

