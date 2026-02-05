Φαίη Ξυλά: «Είμαι υπέρ του metoo – Όταν φεύγει κάτι τοξικό, πάντα είναι για καλό» (Video)

Για την εξυγίανση του θεάτρου μετά το ξέσπασμα του κινήματος MeToo μίλησε η Φαίη Ξυλά, επισημαίνοντας ότι καλώς έγινε το κίνημα ώστε ο χώρος να καθαρίσει από οτιδήποτε τοξικό.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν είναι ούτε ήταν όλο το θέατρο έτσι, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους περιστατικά έχουν, πλέον, εξαλειφθεί.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχει μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό η παράσταση και επειδή είναι μια παράσταση που και εμείς αγαπάμε πολύ, είναι πολύ ευχάριστο να συμβαίνει αυτό. Είναι ένα έργο που πραγματεύεται το πώς μια καταγγελία μπορεί να καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου και της οικογένειάς του» είπε αρχικά στην κάμερα του Breakfast@Star.

«Εγώ είμαι υπέρ του MeToo, θεωρώ ότι πολύ καλώς έγινε και οι κοπέλες που κατήγγειλαν, δεν βγήκαν στα κανάλια οι περισσότερες, απευθύνθηκαν στην ελληνική δικαιοσύνη. Όταν φεύγει κάτι τοξικό, πάντα είναι για καλό. Δεν είναι όλο το θέατρο έτσι, ούτε ήταν και πριν. Στο θέατρο καλώς έγινε αυτό και τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι απ’ αυτό καθάρισε» πρόσθεσε.

