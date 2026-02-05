Τσιμτσιλή: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα της – «Δεν πρόλαβα να λύσω κάποια θέματα, μου έμεινε ως βάρος» (Video)

Στον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της πριν από χρόνια και το συναισθηματικό κενό που της άφησε η απώλειά του μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Με αφορμή την εξομολογητική ανάρτηση της Μαρίας-Ελένης Λυκουρέζου για τα 93α γενέθλια του πατέρα της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε κάποιες σκέψεις της για τη σχέση πατέρα-κόρης, αναφερόμενη στον δικό της πατέρα που έχασε απροσδόκητα, χωρίς να προλάβει -όπως είπε- να συμφιλιωθεί μαζί του για κάποια θέματα, κάτι που τη βαραίνει.

«Εγώ και με τον δικό μου μπαμπά είχα μία ανταγωνιστική σχέση όσο ζούσε, Θεός σχωρέσ’ τον. Όταν “έφυγε” ξαφνικά, το κύριο ζήτημα που μου έμεινε ως βάρος στην ψυχή μου είναι ότι δεν είχα προλάβει να συμφιλιωθώ με κάποια πράγματα, να τα λύσω, να πω τα “σ’ αγαπώ” και να πω ότι “μπορεί να είχαμε κάποιες αψιμαχίες και κάποιες κόντρες αλλά αυτό που ένιωθα κατά κύριο λόγο ήταν η αγάπη”, ακόμα κι αν δεν το έδειχνα, γιατί αντιδρούσα» αφηγήθηκε στους συνεργάτες της.

«Πολλές φορές “φεύγει” ένας άνθρωπος και δεν έχεις προλάβει να λύσεις τις διαφορές, να γεφυρώσεις τις εκκρεμότητες και το χάσμα. Μακάρι όλοι να είχαν την τέλεια σχέση πατέρα-κόρης και να λένε τα “σ’ αγαπώ” κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Θα μου πεις τώρα “γιατί το λέει δημόσια;”. Αυτό να το ακούσω. Καμιά φορά όταν έχεις εκκρεμότητες και ζητήματα, καλό είναι… Επειδή όμως η κατακλείδα έχει happy end, “κατάφερα να σ’ αγαπήσω”, εμένα δεν με χαλάει» πρόσθεσε.

