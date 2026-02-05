search
05.02.2026 17:01
LIFESTYLE

05.02.2026 09:20

Τσιμτσιλή: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα της – «Δεν πρόλαβα να λύσω κάποια θέματα, μου έμεινε ως βάρος» (Video)

05.02.2026 09:20
Στον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της πριν από χρόνια και το συναισθηματικό κενό που της άφησε η απώλειά του μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Με αφορμή την εξομολογητική ανάρτηση της Μαρίας-Ελένης Λυκουρέζου για τα 93α γενέθλια του πατέρα της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε κάποιες σκέψεις της για τη σχέση πατέρα-κόρης, αναφερόμενη στον δικό της πατέρα που έχασε απροσδόκητα, χωρίς να προλάβει -όπως είπε- να συμφιλιωθεί μαζί του για κάποια θέματα, κάτι που τη βαραίνει.

«Εγώ και με τον δικό μου μπαμπά είχα μία ανταγωνιστική σχέση όσο ζούσε, Θεός σχωρέσ’ τον. Όταν “έφυγε” ξαφνικά, το κύριο ζήτημα που μου έμεινε ως βάρος στην ψυχή μου είναι ότι δεν είχα προλάβει να συμφιλιωθώ με κάποια πράγματα, να τα λύσω, να πω τα “σ’ αγαπώ” και να πω ότι “μπορεί να είχαμε κάποιες αψιμαχίες και κάποιες κόντρες αλλά αυτό που ένιωθα κατά κύριο λόγο ήταν η αγάπη”, ακόμα κι αν δεν το έδειχνα, γιατί αντιδρούσα» αφηγήθηκε στους συνεργάτες της.

«Πολλές φορές “φεύγει” ένας άνθρωπος και δεν έχεις προλάβει να λύσεις τις διαφορές, να γεφυρώσεις τις εκκρεμότητες και το χάσμα. Μακάρι όλοι να είχαν την τέλεια σχέση πατέρα-κόρης και να λένε τα “σ’ αγαπώ” κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Θα μου πεις τώρα “γιατί το λέει δημόσια;”. Αυτό να το ακούσω. Καμιά φορά όταν έχεις εκκρεμότητες και ζητήματα, καλό είναι… Επειδή όμως η κατακλείδα έχει happy end, “κατάφερα να σ’ αγαπήσω”, εμένα δεν με χαλάει» πρόσθεσε.

Γιούλη Τσαγκαράκη: «Η Κάρμεν Ρουγγέρη μου έλεγε ότι θα κάνω καριέρα μετά τα 40 και είχε δίκιο» (Video)

Κέιτ Μίντλετον: Το μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου- «Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης, δεν είστε μόνοι» (Video)

Ιράν: Ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσιοποιεί φωτογραφίες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή

tow
ΣΙΝΕΜΑ

«Tow»: Μια «οδύσσεια» επιβίωσης για τη Rose Byrne στη νέα της ταινία (photo/video)

stellantis_0502_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Peugeot λόγω προβλημάτων στο εργοστάσιο μπαταριών

plevris_zoi_0502_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταλλαγή καρφιών μεταξύ Ζωής – Πλεύρη στο παρά ένα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση

diarroh
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Η ρωγμή από την οποία ξεκίνησε η διαρροή προπανίου – Φωτογραφικό ντοκουμέντο 

xios nosokomeio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων – Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές  

tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Sahara
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένες στην άμμο: Μούμιες 7.000 ετών που βρέθηκαν στη Σαχάρα ανήκουν σε άγνωστη γενεαλογική γραμμή

