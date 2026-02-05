Γιούλη Τσαγκαράκη: «Η Κάρμεν Ρουγγέρη μου έλεγε ότι θα κάνω καριέρα μετά τα 40 και είχε δίκιο» (Video)

Για την καλλιτεχνική της πορεία μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη, επισημαίνοντας ότι θα ήταν θετική σε έναν ακόμη κύκλο της σειράς «Σέρρες» στην οποία πρωταγωνίστησε ως «θεία Σταματίνα».

«Θα ήθελα να συναντήσω τη ”θεία Σταματίνα” άλλη μία φορά γιατί δεν έχει ακόμα δικαιωθεί. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον η μετέπειτα ζωή της. Έχει τακτοποιήσει κάποια πράγματα. Ξέρει ποια είναι και το έχει αποδεχτεί», είπε, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην Κάρμεν Ρουγγέρη η οποία -όπως αποκάλυψε- της είχε πει ότι θα κάνει καριέρα μετά την ηλικία των 40 λόγω του παρουσιαστικού της, κάτι που -όπως επισημαίνει- έγινε.

«Η Κάρμεν Ρουγγέρη μου έλεγε ότι θα κάνω καριέρα μετά τα σαράντα. Της χρωστάω πολλά πράγματα. Με έχει βοηθήσει και προσωπικά παρά πολύ σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Της έλεγα ”Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά;”. Μου έλεγε ”Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Έχεις και το φιζίκ όλο, και αυτή τη μύτη και το μέτωπο και όλο σου το πρόσωπο. Θα το δεις μετά τα σαράντα”. Είχε δίκιο τελικά» τόνισε.

