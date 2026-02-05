search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 15:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 08:56

Γιούλη Τσαγκαράκη: «Η Κάρμεν Ρουγγέρη μου έλεγε ότι θα κάνω καριέρα μετά τα 40 και είχε δίκιο» (Video)

05.02.2026 08:56
giouli-tsagkaraki-new

Για την καλλιτεχνική της πορεία μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη, επισημαίνοντας ότι θα ήταν θετική σε έναν ακόμη κύκλο της σειράς «Σέρρες» στην οποία πρωταγωνίστησε ως «θεία Σταματίνα».

«Θα ήθελα να συναντήσω τη ”θεία Σταματίνα” άλλη μία φορά γιατί δεν έχει ακόμα δικαιωθεί. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον η μετέπειτα ζωή της. Έχει τακτοποιήσει κάποια πράγματα. Ξέρει ποια είναι και το έχει αποδεχτεί», είπε, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην Κάρμεν Ρουγγέρη η οποία -όπως αποκάλυψε- της είχε πει ότι θα κάνει καριέρα μετά την ηλικία των 40 λόγω του παρουσιαστικού της, κάτι που -όπως επισημαίνει- έγινε.

«Η Κάρμεν Ρουγγέρη μου έλεγε ότι θα κάνω καριέρα μετά τα σαράντα. Της χρωστάω πολλά πράγματα. Με έχει βοηθήσει και προσωπικά παρά πολύ σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Της έλεγα ”Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά;”. Μου έλεγε ”Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Έχεις και το φιζίκ όλο, και αυτή τη μύτη και το μέτωπο και όλο σου το πρόσωπο. Θα το δεις μετά τα σαράντα”. Είχε δίκιο τελικά» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Κέιτ Μίντλετον: Το μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου- «Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης, δεν είστε μόνοι» (Video)

Ιράν: Ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσιοποιεί φωτογραφίες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή

Σοκ στην Αυστραλία: Ζευγάρι σκότωσε τα αυτιστικά παιδιά του και αυτοκτόνησε – Kόλαφος η επιστολή που άφησε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
HAMAS
ΚΟΣΜΟΣ

Business στις πλάτες των εξαθλιωμένων: Ο αδελφός του αρχηγού της Σιν Μπετ έκανε λαθρεμπόριο με τη Χαμάς

demo
ΕΛΛΑΔΑ

Ερευνάται καταγγελία για διαρροή προπανίου σε γνωστή φαρμακοβιομηχανία: Εκκενώθηκε τμήμα 

limeniko xios tragodia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» λέει μάρτυρας

alpha-to-soi-sou_waifu2x_photo_noise2_scale
MEDIA

Alpha: Μεγάλη δοκιμασία για τον Χαμπέα στο σημερινό «Σόι σου» (5/2)- Ο εγγονός του μυείται στην… χορτοφαγία

giannis_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα και στις εταιρείες για τη ΓΣΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Sahara
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένες στην άμμο: Μούμιες 7.000 ετών που βρέθηκαν στη Σαχάρα ανήκουν σε άγνωστη γενεαλογική γραμμή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 15:32
HAMAS
ΚΟΣΜΟΣ

Business στις πλάτες των εξαθλιωμένων: Ο αδελφός του αρχηγού της Σιν Μπετ έκανε λαθρεμπόριο με τη Χαμάς

demo
ΕΛΛΑΔΑ

Ερευνάται καταγγελία για διαρροή προπανίου σε γνωστή φαρμακοβιομηχανία: Εκκενώθηκε τμήμα 

limeniko xios tragodia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» λέει μάρτυρας

1 / 3