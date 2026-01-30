search
30.01.2026
30.01.2026

Φαίη Ξυλά: «Έχω πατήσει τα 50, κάνω ωραία δουλειά και περνάω καλά» (Video)

Η δουλειά της τη γεμίζει και λατρεύει να περνά όμορφα στη ζωή, απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή. Ως μαμά, το άγχος δεν λείπει από την καθημερινότητά της, ενώ επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο λόγος για τη Φαίη Ξυλά η οποία καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου μιλά για όλους και για όλα, ενώ δεν διστάζει να αποκαλύψει την ηλικία της, καθώς ο χρόνος δεν είναι κάτι που την τρομάζει.

«Έχω πατήσει τα 50. Κάνω ωραία δουλειά, χαίρομαι και περνάω καλά. Συνέχεια τρώω τηγανητά, είναι η αδυναμία μου. Δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με το πώς είναι ο σωματότυπος του καθενός. Έχω φάει μέχρι και πραλίνα πάνω σε ψωμί με τσιπς» αναφέρει.

«Οι γονείς μου μού πρότειναν κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τα ναυτιλιακά. Ευτυχώς που δεν πήγα, δεν ήμουν καθόλου καλή. Θα… βούλιαζαν σίγουρα όλα με μένα. Πήγα στην Αμερική για να το σπουδάσω αλλά δεν γράφτηκα, έκανα διακοπές. Είχα κάνει ένα επιδοτούμενο σεμινάριο δημοσιογραφίας και έφαγα τα λεφτά εκεί» παραδέχεται, επισημαίνοντας ότι ως μαμά είναι πιο αυστηρή.

«Αν μου έκανε το ίδιο ο γιος μου, θα πήγαινα και θα τον παρακολουθούσα. Ήδη τώρα που τον αφήνω κάποιες φορές που τον αφήνω στην Κέρκυρα να κυκλοφορεί μόνος του, στην αρχή έκανα παρακολούθηση. Φάνη, με κατέστρεψες αυτή τη στιγμή. Αυτό να κοπεί, δεν πρέπει να το δει το παιδί μου» περιέγραψε με χιούμορ η ηθοποιός.

