29.01.2026 18:55

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο Παρίσι για το σόου της Σήλιας Κριθαριώτη – Παρούσα και η Κάρλα Μπρούνι

29.01.2026 18:55
kimberli parisi 88- new

Στο Παρίσι ταξίδεψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να παρακολουθήσει το σόου της Σήλιας Κριθαριώτη για την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής της πόλης του Φωτός.

Η Σήλια Κριθαριώτη τη νέα της συλλογή Υψηλής Ραπτικής στο Pavillon Cambon Capucines, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έδωσε το παρών, φορώντας μια δημιουργία της σχεδιάστριας.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε με ένα μίνι αστραφτερό φόρεμα -από τα αγαπημένα της- σε baby blue απόχρωση και ψηλοτάκουνα.


Η Ρόη Αποστολοπούλου, η Αλεξάνδρα Νίκα και άλλες καλές φίλες της Σήλιας Κριθαριώτη ταξίδεψαν επίσης από την Αθήνα στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν το σόου.

Εκεί βρέθηκε και η Κάρλα Μπρούνι, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

