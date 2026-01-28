search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 11:38

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι (Videos)

28.01.2026 11:38
onassi-new

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση, δίνοντας το «παρών» στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η 40χρονη «χρυσή κληρονόμος», που επιλέγει να ζει μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, παραβρέθηκε την Τρίτη (27/1) στο σόου του Γάλλου σχεδιαστή, Στεφάν Ρολάν. Η επίδειξη φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione.

Η Αθηνά Ωνάση πόζαρε στο κόκκινο χαλί, ενώ σχολιάστηκε για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, έχοντας υιοθετήσει μαύρο χρώμα στα μαλλιά της τα οποία χτένισε με έντονο όγκο στην κορυφή. Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα και γόβες στο ίδιο χρώμα.

Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα διατέθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Fondation des Hôpitaux, με στόχο τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο σόου παραβρέθηκε και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και πρόεδρος του Ιδρύματος, Μπριζίτ Μακρόν.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, μοντέλο με διεθνή καριέρα, φωτογραφήθηκε με την Αθηνά Ωνάση μετά την επίδειξη. Σε ανάρτηση που έγινε στα social media και αναδημοσίευσε ο ίδιος, με τους δυο τους να ποζάρουν στον φακό ευδιάθετοι και χαμογελαστοί.

Η τελευταία φορά που η χρυσή κληρονόμος έκανε κάποια δημόσια εμφάνιση ήταν τον περασμένο Ιούλιο στη φιλανθρωπική εκδήλωση Bal d’Été, το οποίο άνοιξε την αυλαία της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Διαβάστε επίσης:

Κέιτ Χάντσον: Η στιγμή που μαθαίνει για την υποψηφιότητά της στα BAFTA (Video)

Σοφία Μαριόλα για τον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου: «Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, υπάρχει πόνος και στον γάμο» (Video)

Νίκη Παλληκαράκη: «Με ενοχλεί πάρα πολύ να μη σεβόμαστε ο ένας τον άλλον στη δουλειά» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rutte 1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

p1jfgbqj521c421ici15nu16uaovnp (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος»

sikelia-katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Πάνω από 4 χλμ. το μέτωπο της κατολίσθησης – Κινδυνεύει να καταρρεύσει κωμόπολη

alkool-new
ΥΓΕΙΑ

Το αλκοόλ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο στο έντερο – «Καμπανάκι» από τους ειδικούς

trump-air-force
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «φωτιές» στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν – Στέλνει «αρμάδα» στην περιοχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:04
rutte 1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

p1jfgbqj521c421ici15nu16uaovnp (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος»

sikelia-katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Πάνω από 4 χλμ. το μέτωπο της κατολίσθησης – Κινδυνεύει να καταρρεύσει κωμόπολη

1 / 3