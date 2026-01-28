Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι (Videos)

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση, δίνοντας το «παρών» στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η 40χρονη «χρυσή κληρονόμος», που επιλέγει να ζει μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, παραβρέθηκε την Τρίτη (27/1) στο σόου του Γάλλου σχεδιαστή, Στεφάν Ρολάν. Η επίδειξη φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione.

Η Αθηνά Ωνάση πόζαρε στο κόκκινο χαλί, ενώ σχολιάστηκε για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, έχοντας υιοθετήσει μαύρο χρώμα στα μαλλιά της τα οποία χτένισε με έντονο όγκο στην κορυφή. Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα και γόβες στο ίδιο χρώμα.

Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα διατέθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Fondation des Hôpitaux, με στόχο τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο σόου παραβρέθηκε και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και πρόεδρος του Ιδρύματος, Μπριζίτ Μακρόν.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, μοντέλο με διεθνή καριέρα, φωτογραφήθηκε με την Αθηνά Ωνάση μετά την επίδειξη. Σε ανάρτηση που έγινε στα social media και αναδημοσίευσε ο ίδιος, με τους δυο τους να ποζάρουν στον φακό ευδιάθετοι και χαμογελαστοί.

Η τελευταία φορά που η χρυσή κληρονόμος έκανε κάποια δημόσια εμφάνιση ήταν τον περασμένο Ιούλιο στη φιλανθρωπική εκδήλωση Bal d’Été, το οποίο άνοιξε την αυλαία της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

