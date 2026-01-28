Κέιτ Χάντσον: Η στιγμή που μαθαίνει για την υποψηφιότητά της στα BAFTA (Video)

Aνάμεσα στις υποψήφιες ηθοποιούς για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA βρέθηκε η Κέιτ Χάντσον μετά την υποψηφιότητά της στα Όσκαρ χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «Song Sang Blue».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των βραβείων από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου, η σταρ του Χόλιγουντ προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, δηλώνοντας ευγνώμων.

Το εν λόγω βίντςο αποτυπώνει την αντίδρασή της μόλις μαθαίνει ότι είναι υποψήφια. Όπως βλέπουμε, η ηθοποιός που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε ένα εστιατόριο φαίνεται να πετάγεται από την καρέκλα της, κρατώντας στο χέρι το κινητό της, έχοντας μόλις ενημερωθεί για την υποψηφιότητά της.

«BAFTA! Ευχαριστώ! Νιώθω τεράστια τιμή για την υποψηφιότητα. Η Αγγλία ήταν πάντα ένα πραγματικό σπίτι για μένα και την οικογένειά μου, οπότε αυτή η υποψηφιότητα μοιάζει με ένα γράμμα αγάπης προς έναν τόπο που μας έχει προσφέρει τόσα πολλά. Τα λέμε σύντομα, Λονδίνο» έγραψε στη λεζάντα.

