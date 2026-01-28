search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 10:17

Κέιτ Χάντσον: Η στιγμή που μαθαίνει για την υποψηφιότητά της στα BAFTA (Video)

28.01.2026 10:17
hadson-new-

Aνάμεσα στις υποψήφιες ηθοποιούς για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA βρέθηκε η Κέιτ Χάντσον μετά την υποψηφιότητά της στα Όσκαρ χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «Song Sang Blue».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των βραβείων από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου, η σταρ του Χόλιγουντ προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, δηλώνοντας ευγνώμων.

Το εν λόγω βίντςο αποτυπώνει την αντίδρασή της μόλις μαθαίνει ότι είναι υποψήφια. Όπως βλέπουμε, η ηθοποιός που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε ένα εστιατόριο φαίνεται να πετάγεται από την καρέκλα της, κρατώντας στο χέρι το κινητό της, έχοντας μόλις ενημερωθεί για την υποψηφιότητά της.

«BAFTA! Ευχαριστώ! Νιώθω τεράστια τιμή για την υποψηφιότητα. Η Αγγλία ήταν πάντα ένα πραγματικό σπίτι για μένα και την οικογένειά μου, οπότε αυτή η υποψηφιότητα μοιάζει με ένα γράμμα αγάπης προς έναν τόπο που μας έχει προσφέρει τόσα πολλά. Τα λέμε σύντομα, Λονδίνο» έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Σοφία Μαριόλα για τον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου: «Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, υπάρχει πόνος και στον γάμο» (Video)

Νίκη Παλληκαράκη: «Με ενοχλεί πάρα πολύ να μη σεβόμαστε ο ένας τον άλλον στη δουλειά» (Video)

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Στο Εθνικό Θέατρο με απέρριψαν ως ατάλαντο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

assimati saxinidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

joel-guerriau
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy

paxysrarkia new
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία παιδιών και ενηλίκων: Αισιόδοξα τα πρώτα αποτελέσματα από τα Προγράμματα «Προλαμβάνω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:26
violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

assimati saxinidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

joel-guerriau
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

1 / 3