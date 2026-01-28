Νίκη Παλληκαράκη: «Με ενοχλεί πάρα πολύ να μη σεβόμαστε ο ένας τον άλλον στη δουλειά» (Video)

Συμπεριφορές που την ενοχλούν έντονα στον επαγγελματικό χώρο αποκάλυψε η Νίκη Παλληκαράκη, εξηγώντας ότι η αγένεια, η ασυνέπεια και η έλλειψη σεβασμού μπορούν να την κάνουν εύκολα να χάσει την ψυχραιμία της, καθώς τα θεωρεί αδιαπραγμάτευτα στη δουλειά.

«Πολλά πράγματα. Και η αγένεια και η ασυνέπεια και η έλλειψη σεβασμού. Και στη δουλειά με ενοχλεί πάρα πολύ να μη σεβόμαστε ο ένας τον άλλον».

Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν βρίσκεται πάνω από τους άλλους σε έναν επαγγελματικό χώρο.

«Κανένας μας δεν είναι το κέντρο του κόσμου στη δουλειά. Πολλές φορές συμβαίνουν και παρατράγουδα που με βγάζουν από τα ρούχα μου… και εκεί καλύτερα να μη με δεις» τόνισε.

