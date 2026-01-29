Αντζελίνα Τζολί: Η ταραχώδης σχέση με τον πατέρα της – Οι δημόσιες συγκρούσεις και η συμφιλίωση που δεν ήρθε ποτέ (Video)

Οι δυο τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα για δεκαετίες, εξαπολύοντας «βέλη» εκατέρωθεν σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, με τις περιόδους πλήρους αποξένωσης να διαδέχονται σποραδικές απόπειρες συμφιλίωσης.

Ο λόγος για την Αντζελίνα Τζολί και τον πατέρα της, Γιον Βόιτ, μια σχέση που επηρεάστηκε έντονα τόσο λόγω οικογενειακών συνθηκών όσο και εξαιτίας προσωπικών επιλογών που συχνά έκαναν τη ρήξη αναπόφευκτη.

Η Αντζελίνα Τζολί ήταν μόλις ενός έτους όταν οι γονείς της χώρισαν. Ο Γιον Βόιτ απέκτησε με τη δεύτερη σύζυγό του, Μαρσελίν Μπερτράν, τον Τζέιμς Χέιβεν το 1973 και την Αντζελίνα το 1975. Η σχέση τους διαλύθηκε, ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα, το 1976, ενώ το διαζύγιο ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα, γεγονός που αποδόθηκε σε εξωσυζυγικές σχέσεις του Βόιτ.

Παρά το γεγονός ότι ο Βόιτ στήριζε οικονομικά την οικογένεια, η Τζολί δεν ένιωσε ποτέ ιδιαίτερα κοντά του. Ακολούθησε, ωστόσο, τα επαγγελματικά του βήματα και σε ηλικία μόλις επτά ετών εμφανίστηκε δίπλα του στην ταινία του Χαλ Άσμπι Lookin’ to Get Out το 1982, με τη μητέρα της να έχει επίσης μικρό ρόλο.

Η επόμενη κινηματογραφική τους συνάντηση ήρθε το 2001, όταν υποδύθηκαν ξανά πατέρα και κόρη στο Lara Croft: Tomb Raider, με την περίοδο εκείνη να θεωρείται από τις πιο γαλήνιες στη μεταξύ τους σχέση. Οι δυο τους είχαν, μάλιστα, εμφανιστεί μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2000, η Τζολί είχε κερδίσει το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το Girl, Interrupted με την ίδια να απευθύνεται δημοσίως στον πατέρα της κατά την ευχαριστήρια ομιλία της

«Μπαμπά, είσαι σπουδαίος ηθοποιός, αλλά είσαι ακόμα καλύτερος πατέρας» είχε πει.

Τα σύννεφα, ωστόσο, επέστρεψαν στη σχέση τους το 2002, όταν ο Βόιτ αναφέρθηκε δημοσίως στη ψυχική υγεία της Αντζελίνας, υποστηρίζοντας ότι εκείνη χρειάζεται βοήθεια.

«Δεν θέλω να δημοσιοποιήσω τους λόγους της κακής μου σχέσης με τον πατέρα μου. Θα πω μόνο ότι, όπως κάθε παιδί, ο αδελφός μου κι εγώ θα θέλαμε μια ζεστή και στοργική σχέση. Έπειτα από τόσα χρόνια, κατέληξα ότι δεν είναι υγιές για μένα να βρίσκομαι κοντά του, ειδικά τώρα που είμαι υπεύθυνη για το δικό μου παιδί» θα δήλωνε η ίδια, αντιδρώντας. Την πενταετία που ακολούθησε, οι δυο τους είχαν αποξενωθεί πλήρως.

«Ο πατέρας μου κι εγώ δεν μιλάμε. Δεν κρατώ θυμό. Δεν πιστεύω ότι η οικογένεια είναι απλώς το αίμα. Οι οικογένειες κερδίζονται» δήλωνε το 2004 η Αντζελίνα Τζολί.

Την ίδια περίοδο, αποφάσισε να αφαιρέσει, μάλιστα, νομικά το επίθετο Βόιτ από το όνομά της, εξηγώντας ότι ήθελε τη δική της ταυτότητα, μακριά από τη σκιά του πατέρα της.

Το 2007, ο θάνατος της μητέρας της στάθηκε η αιτία ώστε οι δυο τους να επικοινωνήσουν ξανά. Η Αντζελίνα Τζολί είχε δηλώσει δημοσίως την ευγνωμοσύνη της για τη μητέρα της, επισημαίνοντας ότι εκείνη την είχε μεγαλώσει.

«Μερικές φορές χρειάζεται να απομακρύνεσαι από σχέσεις που δεν σου κάνουν καλό. Αλλά μιλήσαμε και θα προσπαθήσουμε να γνωριστούμε ξανά» θα έλεγε η Αντζελίνα Τζολί, το 2008, για τον πατέρα της και για την επαναπροσέγγιση της σχέσης τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βόιτ δεν παρέστη στον γάμο της Τζολί με τον Πιτ το 2014, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι χάρηκε για το ευτυχές γεγονός.

Μετά το διαζύγιο της Τζολί από τον Πιτ το 2016, οι σχέσεις πατέρα και κόρης φάνηκαν να βελτιώνονται αισθητά, ενώ το 2017 οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας First They Killed My Father στη Νέα Υόρκη, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση μετά από χρόνια.

Σήμερα, η σχέση της Αντζελίνας Τζολί με τον πατέρα της φαίνεται ότι δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η επαφή τους είναι περιορισμένη και κατά βάση χαμηλών τόνων, χωρίς δημόσιες ενδείξεις σταθερής επανασύνδεσης.

Αν και κατά καιρούς, έχουν υπάρξει προσπάθειες προσέγγισης από την πλευρά του Βόιτ, κυρίως, όλα δείχνουν ότι το χάσμα των προηγούμερων χρόνων δεν είναι δυνατόν να κλείσει οριστικά.

