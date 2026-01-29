Άντζελα Γκερέκου: «Χρησιμοποίησαν όλα τα ανήθικα μέσα για να μην έχω τον κόσμο κοντά μου» (Video)

Για τα εμπόδια που συνάντησε στην πολιτική μίλησε η Άντζελα Γκερέκου, επισημαίνοντας ότι κατά την προεκλογική της εκστρατεία υπήρξαν άνθρωποι που «χρησιμοποίησαν κάθε ανήθικο μέσο προκειμένου να μην έχει τον κόσμο κοντά της».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σχόλια που δεχόταν όταν ήταν νεότερη, με πολλούς να εστιάζουν τότε στην εξωτερική της εμφάνιση σε μια προσπάθεια να «αποδείξουν» ότι δεν έχει αξία ο εσωτερικός της κόσμος ή το μυαλό της.

«Όταν ήμουν πιο νέα, με πείραζε που έμεναν στην εικόνα μου κι έλεγα “δεν βλέπουν την ψυχή και το μυαλό μου;”» τόνισε.

Ερωτηθείσα για τους influencers, αλλά και τα χρήματα που κερδίζουν, η Άντζελα Γκερέκου τόνισε ότι τη βρίσκει εντελώς αντίθετη το γεγονός ότι κάποιοι πλουτίζουν «πουλώντας» στην προσωπική τους ζωή.

«Έχω κάνει ψυχανάλυση πολλά χρόνια και έχω μελετήσει ψυχολογία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι έχουν γίνει εκατομμυριούχοι πουλώντας την προσωπική τους ζωή» ανέφερε, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πορτατίφ» του Κρήτη TV.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno.

