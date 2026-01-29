search
29.01.2026 11:41

Άννα Φόνσου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν παρεξηγημένη – Ήμουν μεγάλη θαυμάστριά της» (Video)

29.01.2026 11:41
vougiouklaki-fonsou-new

Στην Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφέρθηκε η Άννα Φόνσου, επισημαίνοντας ότι παρόλο που τις δυο τους συνέδεε μια βαθιά φιλία, η ίδια ήταν μεγάλη θαυμάστριά της.

Μιλώντας για την αείμνηστη εθνική σταρ, η ηθοποιός τόνισε ότι ήταν παρεξηγημένη, ενώ ίσως δεν είχε φύγει τόσο νωρίς από τη ζωή, αν δεν είχε τόσο άγχος να ικανοποιήσει τους θαυμαστές της.

«Ήμουν φανατική θαυμάστρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ήμασταν άλλου είδους φίλες με την Αλίκη. Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πάντα δίπλα μου. Δεν συνεργαστήκαμε καλλιτεχνικά, ούτε χρειαζόταν να με προβάλλει. Η Αλίκη ήταν παρεξηγημένη, μικροκαρκινάκι. Η Αλίκη θα ζούσε περισσότερο αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους. Της άρεσε να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

