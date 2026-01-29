Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Είχε μεγάλη τσιγκουνιά ο πατέρας μου – Μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε» (Video)

Την τηλεοπτική του επιστροφή αποκάλυψε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μέσα από την εκπομπή Happy Day, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη τηλεοπτική σεζόν 2026-27 θα πρωταγωνιστήσει σε νέα δραματική σειρά του Alpha.

Όπως ανέφερε, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις 20 Απριλίου, με τη σειρά να προγραμματίζεται για προβολή τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

«Καινούργια σειρά, θα ξεκινήσουμε γυρίσματα 20 Απρίλη για να παίξει του χρόνου Σεπτέμβρη-Οκτώβρη», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για δράμα. «Είναι δράμα. Είναι πολύ ωραία σειρά, στο εγγυώμαι, γιατί έχω ενθουσιαστεί. Παραγωγή είναι η Foss Productions και σκηνοθέτης ο Φίλιππος Τσίτος. Είναι ένας λαμπρός σκηνοθέτης» τόνισε.

«Ο Alpha μου το πρότεινε και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανε την τιμή να μου δώσει αυτό το σενάριο, που όταν το διάβασα είπα “αυτό τον ρόλο θέλω να τον κάνω, δεν με νοιάζει πότε θα γίνει”» πρόσθεσε.

«Είναι στην αρχή άνοιας και προσπαθεί να επιλύσει μια άλυτη υπόθεση. Πριν ξεχάσει. Είναι πολύ δυνατό το σενάριο. Πάρα πολύ δυνατό» είπε για τον ρόλο του.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην κακή σχέση που έχει ο ίδιος με τα χρήματα, αλλά και στον πατέρα του ο οποίος ήταν λογιστής και «τσιγκούνης», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ήταν εφιάλτης όλο αυτό. Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα, αυτό το επάγγελμα δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω. Και στη “Μουρμούρα” ήμουν λογιστής δεν μπορεί να με ακολουθεί αυτή η κατάρα και στη ζωή μου και στην καλλιτεχνική μου πορεία. Από κει χάλασε η σχέση μου με το χρήμα, όσα έχουμε και όσα πάνε. Είχε μεγάλη τσιγκουνιά ο πατέρας μου δεν παιζόταν, δεν μπορώ να πω τι μετρούσε αλλά μετρούσε τα πάντα. Η μάνα μου το είχε δεχτεί αλλά με μια σιωπή μέσα της αλλά τελοσπάντων. Ήταν περιοριστικός σε πολλά πράγματα, πολύ. Μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε, μας έλεγε να κόψουμε τη μισή και δεν χρειάζεται ολόκληρη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

