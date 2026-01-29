search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 09:45

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν έπαιζα χαρτιά ούτε με κυνηγούσαν – Δεν είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

29.01.2026 09:45
seitaridis-new

Τις φήμες που τον ήθελαν να μετακομίζει στο παρελθόν στο Πήλιο λόγω ψυχολογικών προβλημάτων ή κάποιας εξάρτησης, διέψευσε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, επισημαίνοντας ότι ο λόγος που τον έκαναν να ζήσει με τη σύζυγό του εκτός Αθηνών ήταν πρωτίστως να βιώσουν νέες εμπειρίες, απολαμβάνοντας τη φύση και τη γαλήνη μακριά από την πρωτεύουσα.

«Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για εμένα. Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά. Αναζήτησα κάτι καλύτερο, είδα ομορφιές που δεν θα τις είχα δει, αν δεν το είχα τολμήσει. Να απολαύσω ένα ξημέρωμα ή να κάνω snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα τη θάλασσα του Αιγαίου. Μαγικές στιγμές. Και τι να ζητήσω παραπάνω από τη στιγμή που έχω την Όλγα;» είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟK!».

Όσο για το εάν το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά εκτός Αθηνών, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά να εστιάζει στην κάθε ημέρα.

Διαβάστε επίσης:

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Εκρηκτικό «Sirat», «Το Καταφύγιο» του Τζέισον Στέιθαμ και «Άγιος Παΐσιος» (Videos)

BAFTA 2026: Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές των υποψηφιοτήτων (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
new york new
ΚΟΣΜΟΣ

Yγρός θησαυρός 20.000 ετών – Το υπόγειο νερό κάτω απο τον Ατλαντικό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια

Bruce Springsteen – Streets Of Minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Springsteen: Το «Streets of Minneapolis» γίνεται ο «ύμνος» της αντίστασης στο YouTube – Πάνω από 2 εκατ. views σε 14 ώρες

peripoliko-chania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

ALZHEIMERS_NEW
ΥΓΕΙΑ

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της άνοιας στην Ελλάδα τα επόμενα 24 χρόνια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του – «Δεν υπάρχει παρηγοριά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:14
new york new
ΚΟΣΜΟΣ

Yγρός θησαυρός 20.000 ετών – Το υπόγειο νερό κάτω απο τον Ατλαντικό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια

Bruce Springsteen – Streets Of Minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Springsteen: Το «Streets of Minneapolis» γίνεται ο «ύμνος» της αντίστασης στο YouTube – Πάνω από 2 εκατ. views σε 14 ώρες

peripoliko-chania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

1 / 3