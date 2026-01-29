Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν έπαιζα χαρτιά ούτε με κυνηγούσαν – Δεν είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

Τις φήμες που τον ήθελαν να μετακομίζει στο παρελθόν στο Πήλιο λόγω ψυχολογικών προβλημάτων ή κάποιας εξάρτησης, διέψευσε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, επισημαίνοντας ότι ο λόγος που τον έκαναν να ζήσει με τη σύζυγό του εκτός Αθηνών ήταν πρωτίστως να βιώσουν νέες εμπειρίες, απολαμβάνοντας τη φύση και τη γαλήνη μακριά από την πρωτεύουσα.

«Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για εμένα. Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά. Αναζήτησα κάτι καλύτερο, είδα ομορφιές που δεν θα τις είχα δει, αν δεν το είχα τολμήσει. Να απολαύσω ένα ξημέρωμα ή να κάνω snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα τη θάλασσα του Αιγαίου. Μαγικές στιγμές. Και τι να ζητήσω παραπάνω από τη στιγμή που έχω την Όλγα;» είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟK!».

Όσο για το εάν το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά εκτός Αθηνών, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά να εστιάζει στην κάθε ημέρα.

