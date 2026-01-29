Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

Για την καλλιτεχνική του διαδρομή μίλησε ο Σταμάτης Φασουλής, καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εστιάζοντας στην πλέον πληρέστερη, κατά τον ίδιο, θεατρική στιγμή που όμως δεν εκτιμήθηκε όσο θα ήθελε.

Συγκεκριμένα, ο Σταμάτης Φασουλής τόνισε ότι «ο Πατέρας» που ήταν η αγαπημένη του παράσταση, δεν είχε την επιτυχία που ο ίδιος περίμενε. «Δεν πάτησε άνθρωπος» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κρίνοντας πιο ψύχραιμα 10 χρόνια μετά, θεωρεί ότι το θέμα ήταν πολύ σκοτεινό.

«Έπρεπε, πριν 10 χρόνια να παίξεις, τον πατέρα που είχε Αλτσχάιμερ. Έγινε ταινία και ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ κι εγω πήρα… να μην πω. Εγώ πήρα την άρνηση του κόσμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό ήταν το 2014 – 2015, πριν από δέκα και χρόνια, δεν ήταν εύκολο. Να πω και κάτι, γιατί ήρθε στην αρχή, ο κόσμος έβγαινε με σφιγμένο στομάχι. Μπορεί σε μια άλλη εποχή να έπιανε αλλά δεν ξέρω. Δεν με πείραξε ότι δεν είχε κόσμο, με πείραξε ότι στο καλύτερο πράγμα που έχω να δώσω και συνεννοούμαι, αδιαφορούν. Μου γύρισαν την πλάτη. Ήταν από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει, εγώ πάντως δεν έχω παίξει καλύτερα. Δηλαδή να είμαι τόσο μέσα στο ρόλο, να το αισθάνομαι. Η κατάκτηση ενός ρόλο δεν είναι ακριβώς η προσπάθεια που το σώζει, η οποία είναι απαραίτητη αλλά δεν είναι αυτό. Είναι και κάτι άλλο μαγικό που πρέπει να δέσει» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Εκρηκτικό «Sirat», «Το Καταφύγιο» του Τζέισον Στέιθαμ και «Άγιος Παΐσιος» (Videos)

BAFTA 2026: Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές των υποψηφιοτήτων (Videos)

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της