search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:13
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 09:16

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

29.01.2026 09:16
fasoulis-new

Για την καλλιτεχνική του διαδρομή μίλησε ο Σταμάτης Φασουλής, καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εστιάζοντας στην πλέον πληρέστερη, κατά τον ίδιο, θεατρική στιγμή που όμως δεν εκτιμήθηκε όσο θα ήθελε.

Συγκεκριμένα, ο Σταμάτης Φασουλής τόνισε ότι «ο Πατέρας» που ήταν η αγαπημένη του παράσταση, δεν είχε την επιτυχία που ο ίδιος περίμενε. «Δεν πάτησε άνθρωπος» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κρίνοντας πιο ψύχραιμα 10 χρόνια μετά, θεωρεί ότι το θέμα ήταν πολύ σκοτεινό.

«Έπρεπε, πριν 10 χρόνια να παίξεις, τον πατέρα που είχε Αλτσχάιμερ. Έγινε ταινία και ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ κι εγω πήρα… να μην πω. Εγώ πήρα την άρνηση του κόσμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό ήταν το 2014 – 2015, πριν από δέκα και χρόνια, δεν ήταν εύκολο. Να πω και κάτι, γιατί ήρθε στην αρχή, ο κόσμος έβγαινε με σφιγμένο στομάχι. Μπορεί σε μια άλλη εποχή να έπιανε αλλά δεν ξέρω. Δεν με πείραξε ότι δεν είχε κόσμο, με πείραξε ότι στο καλύτερο πράγμα που έχω να δώσω και συνεννοούμαι, αδιαφορούν. Μου γύρισαν την πλάτη. Ήταν από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει, εγώ πάντως δεν έχω παίξει καλύτερα. Δηλαδή να είμαι τόσο μέσα στο ρόλο, να το αισθάνομαι. Η κατάκτηση ενός ρόλο δεν είναι ακριβώς η προσπάθεια που το σώζει, η οποία είναι απαραίτητη αλλά δεν είναι αυτό. Είναι και κάτι άλλο μαγικό που πρέπει να δέσει» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Εκρηκτικό «Sirat», «Το Καταφύγιο» του Τζέισον Στέιθαμ και «Άγιος Παΐσιος» (Videos)

BAFTA 2026: Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές των υποψηφιοτήτων (Videos)

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
new york new
ΚΟΣΜΟΣ

Yγρός θησαυρός 20.000 ετών – Το υπόγειο νερό κάτω απο τον Ατλαντικό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια

Bruce Springsteen – Streets Of Minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Springsteen: Το «Streets of Minneapolis» γίνεται ο «ύμνος» της αντίστασης στο YouTube – Πάνω από 2 εκατ. views σε 14 ώρες

peripoliko-chania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

ALZHEIMERS_NEW
ΥΓΕΙΑ

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της άνοιας στην Ελλάδα τα επόμενα 24 χρόνια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του – «Δεν υπάρχει παρηγοριά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:12
new york new
ΚΟΣΜΟΣ

Yγρός θησαυρός 20.000 ετών – Το υπόγειο νερό κάτω απο τον Ατλαντικό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια

Bruce Springsteen – Streets Of Minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Springsteen: Το «Streets of Minneapolis» γίνεται ο «ύμνος» της αντίστασης στο YouTube – Πάνω από 2 εκατ. views σε 14 ώρες

peripoliko-chania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

1 / 3