BAFTA 2026: Οι εκπλήξεις και οι ανατροπές των υποψηφιοτήτων (Videos)

Oι υποψηφιότητες για τα Βραβεία BAFTA ανακοινώθηκαν με τη λίστα των υποψηφιοτήτων των Κινηματογραφικών Βραβείων του 2026 της Βρετανικής Ακαδημίας (BAFTA) να έχει εκπλήξεις και ανατροπές.

Οι ταινίες «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» κυριάρχησαν στη λίστα, όπως αναμενόταν, ωστόσο, αρκετές ήταν οι υποψηφιότητες που προκάλεσαν απορίες…

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο Πολ Μέσκαλ ο οποίος έχοντας χάσει τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Hamnet» έλαβε, ωστόσο, υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA Β’ Ανδρικού Ρόλου. Είναι, μάλιστα, η τρίτη υποψηφιότητα του Μέσκαλ για τα βραβεία BAFTA σε τέσσερα χρόνια, μετά τα «Aftersun» και «All of Us Strangers».

Στις εκπλήξεις τοποθετείται και η Τσέιζ Ινφίνιτι, η οποία αν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον ρόλο της στο «One Battle After Another» είναι τώρα υποψήφια τόσο για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου BAFTA όσο και για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα).

Το «I Swear» ως μια από τις μεγαλύτερες βρετανικές ανεξάρτητες επιτυχίες της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν αναμενόμενο να έχει κάποια υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA.

Λίγοι, ωστόσο, θα έχουν προβλέψει τις πέντε υποψηφιότητές του και κυρίως τις δύο στις κατηγορίες ερμηνείας. Ο πρωταγωνιστής Ρόμπερτ Αραμάγιο, μαζί με μια υποψηφιότητα για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα είναι, πλέον, υποψήφιος για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου (σε μια ομάδα μαζί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τίμοθι Σαλαμέ), ενώ ο Πίτερ Μάλαν είναι υποψήφιος για το βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου (μαζί με τους Σον Πεν και Τζέικομπ Ελόρντι).

Στη λίστα θα τοποθετήσουμε και την Έμιλι Γουάτσον η οποία δεν εμφανίστηκε στις λίστες βραβείων αυτή τη σεζόν, ωστόσο, κερδίζει την πρώτη της υποψηφιότητα για BAFTA μετά από 25 χρόνια για το «Hamnet».

Ακόμα μια έκπληξη αποτελεί ο Τζέσι Πλέμονς ο οποίος αν και έλαβε διθυραμβικές κριτικές στη Βενετία για την ερμηνεία του στην ταινία Bugonia, δεν κατάφερε, ωστόσο, να είναι υποψήφιος για Όσκαρ.

Ακολουθεί η ταινία «No Other Choice» η οποία αφού αποκλείστηκε από τα Όσκαρ και έπρεπε να αντιμετωπίσει κάποιες κακές δημόσιες σχέσεις, με την εταιρεία διανομής Mubi να διανύει μια δύσκολη περίοδο, κατόρθωσε να συγκεντρώσει 13 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων για τις ταινίες Die My Love, The Secret Agent Sentimental Value (υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες).

Αν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Frankenstein», Τζέικομπ Ελόρντι, εξασφάλισε μια υποψηφιότητα για Β’ Ανδρικό Ρόλο και η ταινία έτυχε μεγάλης εκτίμησης στις κατηγορίες Καλύτερης Καλύτερης Ταινίας, ο σκηνοθέτης Ντελ Τόρο έχασε μια υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, όπως και στα φετινά Όσκαρ. Επιπλέον, η ταινία δεν αναγνωρίστηκε στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ εκπροσωπείται και στις δύο στην κούρσα των Όσκαρ.

Ακολουθεί το μιούζικαλ «Wicked: For Good» το οποίο αφού αποκλείστηκε εντελώς από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ την περασμένη εβδομάδα, δεν έλαβε αναγνώριση και από τα BAFTA. Αν και η δεύτερη ταινία κέρδισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες κοστουμιών, μαλλιών και μακιγιάζ, η Σύνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε δεν έλαβαν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους, ενώ δεν εμφανίστηκε στις λίστες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας ή Σεναρίου.

Τέλος, το «The Secret Agent» αν και ήταν υποψήφιο για Πρωτότυπο Σενάριο, όμως ο υποψήφιος για Όσκαρ Βάγκνερ Μόουρα δεν διεκδικεί βραβείο BAFTA.

