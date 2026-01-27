Βραβεία BAFTA 2026: «One Battle After Another» και «Sinners» σάρωσαν στις υποψηφιότητες – Πέντε για την «Bugonia» του Λάνθιμου (video)

Οι ταινίες «One Battle After Another» και «Sinners» σάρωσαν στις υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA 2026, με την «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου να συγκεντρώνει πέντε.

Το «One Battle After Another» ηγείται με 14 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου. Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) μπήκε στη λίστα των υποψηφιοτήτων με μεγάλη δυναμική, έχοντας ήδη σημειώσει ρεκόρ με 16 αναφορές στη μακρά λίστα, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, οι 14 υποψηφιότητες αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ, μετά το «Gandhi» του Ρίτσαρντ Ατένμπορο (Richard Attenborough), το οποίο είχε συγκεντρώσει 16 το 1983.

Το «Sinners» εξασφάλισε 13 υποψηφιότητες, με τον Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) να διεκδικεί τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) απέσπασε την πρώτη του υποψηφιότητα στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η γεννημένη στο Μάντσεστερ, Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku), είναι υποψήφια για το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Marty Supreme» με 11 υποψηφιότητες το καθένα. Ο Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal) και ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) θα «μονομαχήσουν» για το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τζος Σάφντι (Josh Safdie) διεκδικούν το Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Τα «Frankenstein» και «Sentimental Value» συγκέντρωσαν από οκτώ υποψηφιότητες, ενώ η «Bugonia» (του Γιώργου Λάνθιμου) και η έκπληξη του βρετανικού box office «I Swear» απέσπασαν από πέντε. Άλλες βρετανικές παραγωγές με αξιοσημείωτη παρουσία είναι τα «The Ballad of Wallis Island» και «Pillion», που εξασφάλισαν από τρεις υποψηφιότητες.

H τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με οικοδεσπότη τον Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming), σύμφωνα με το Deadline.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

«28 Years Later»

«The Ballad of Wallis Island»

«Bridget Jones: Mad About the Boy»

«Die My Love»

«H Is for Hawk»

«Hamnet»

«I Swear»

«Mr. Burton»

«Pillion»

«Steve»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος – «Bugonia»

Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) – «Hamnet»

Τζος Σάφντι (Josh Safdie) – «Marty Supreme»

Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) – «One Battle After Another»

Γιοακίμ Τρίερ (Joachim Trier) – «Sentimental Value»

Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) – «Sinners»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Αραμάγιο (Robert Aramayo) – «I Swear»

Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) – «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) – «One Battle After Another»

Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke) – «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) – «Sinners»

Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons) – «Bugonia»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Benicio del Toro) – «One Battle After Another»

Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) – «Frankenstein»

Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal) – «Hamnet»

Πίτερ Μούλαν (Peter Mullan) – «I Swear»

Σον Πεν (Sean Penn) – «One Battle After Another»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård) – «Sentimental Value»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) – «Hamnet»

Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne) – «If I Had Legs I’d Kick You»

Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson) – «Song Sung Blue»

Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti) – «One Battle After Another»

Ρενάτε Ρέινσβε (Renate Reinsve) – «Sentimental Value»

Έμα Στόουν (Emma Stone) – «Bugonia»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Α’ζάιον (Odessa A’zion) – «Marty Supreme»

Ίνγκα Ιμπσντότερ Λίλεας (Inga Ibsdotter Lilleaas) – «Sentimental Value»

Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku) – «Sinners»

Κάρι Μάλιγκαν (Carey Mulligan) – «The Ballad of Wallis Island»

Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor) – «One Battle After Another»

Έμιλι Γουότσον (Emily Watson) – «Hamnet»

Ειδικά Οπτικά Εφέ

«Avatar: Fire and Ash»

«F1»

«Frankenstein»

«How to Train Your Dragon»

«The Lost Bus»

Σχεδιασμός Κοστουμιών

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Sinners»

«Wicked: For Good»

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

«It Was Just an Accident

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sirat»

Καλύτερη Παιδική & Οικογενειακή Ταινία

«Arco»

«Boong»

«Lilo & Stitch»

«Zootropolis 2»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

«I Swear»

«Marty Supreme»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

«The Ballad of Wallis Island»

«Bugonia»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Pillion»

Πρώτη εμφάνιση από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό

«The Ceremony» – Τζακ Κινγκ [Jack King] (σκηνοθέτης, σεναριογράφος), Χόλι Μπράιαν [Hollie Bryan] (Παραγωγός), Λούσι Μιρ [Lucy Meer] (Παραγωγός)

«My Father’s Shadow» – Ακινόλα Ντέιβις Τζ. [Akinola Davies Jr.] (σκηνοθέτης), Γουέιλ Ντέιβις [Wale Davies] (σεναριογράφος)

«Pillion» – Χάρι Λάιτον [Harry Lighton] (σκηνοθέτης, σεναριογράφος)

«A Want in Her» – Μίριντ Κάρτεν [Myrid Carten] (σκηνοθέτης)

«Wasteman» – Καλ ΜακΜό [Cal McMau] (σκηνοθέτης), Χάντερ Άντριους [Hunter Andrews] (σεναριογράφος), Έοιν Ντόραν [Eoin Doran] (σεναριογράφος)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«2,000 Meters to Andriivka»

«Apocalypse in the Tropics»

«Cover-Up»

«Mr. Nobody Against Putin»

«The Perfect Neighbor»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Elio»

«Little Amélie»

«Zootropolis 2»

Καλύτερο Κάστινγκ

«I Swear»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Καλύτερης Φωτογραφίας

«Frankenstein»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Train Dreams»

Καλύτερο Μοντάζ

«F1»

«A House of Dynamite»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Καλύτερο Μακιγιάζ και Χτενίσματα

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Sinners»

«Wicked: For Good»

Καλύτερης Μουσικής

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Καλύτερης Παραγωγής

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Καλύτερου Ήχου

«F1»

«Frankenstein»

«One Battle Afte Another»

«Sinners»

«Warfare»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

«Cardboard»

«Solstice»

«Two Black Boys in Paradise»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

«Magid/Zafar»

«Nostalgie»

«Terence»

«This Is Endometriosis»

«Welcome Home Freckles»

Βραβείο Κοινού (ανερχόμενο αστέρι)

Ρόμπερτ Αραμάγιο (Robert Aramayo)

Μάιλς Κάτον (Miles Caton)

Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti)

Άρτσι Μαντέκουε (Archie Madekwe)

Πόζι Στέρλινγκ (Posy Sterling)

Διαβάστε επίσης:

«The Odyssey»: Η εμφάνιση-έκπληξη του ράπερ Travis Scott στην πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan (video)

«Werwulf»: Η Bodhi Rae Breathnach μαζί με τη Lily-Rose Depp στη νέα ταινία τρόμου του Robert Eggers

Κριτική ταινίας: «Επιστροφή στην πατρίδα» – Θεραπεύοντας το γερμανικό τραύμα