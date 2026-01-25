«Werwulf»: Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ μαζί με τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ στη νέα ταινία τρόμου του Ρόμπερτ Έγκερς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ (Bodhi Rae Breathnach), η νεαρή Ιρλανδο-Αγγλίδα ηθοποιός που έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία «Hamnet» της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao), εξασφάλισε έναν υποστηρικτικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «Werwulf» του Ρόμπερτ Έγκερς (Robert Eggers).
Η 14χρονη ανερχόμενη ηθοποιός θα εμφανιστεί στην παραγωγή της Focus Features δίπλα στους Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (Lily-Rose Depp), Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και Ραλφ Άινεσον (Ralph Ineson).
