«Werwulf»: Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ μαζί με τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ στη νέα ταινία τρόμου του Ρόμπερτ Έγκερς

Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ (Bodhi Rae Breathnach), η νεαρή Ιρλανδο-Αγγλίδα ηθοποιός που έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία «Hamnet» της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao), εξασφάλισε έναν υποστηρικτικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «Werwulf» του Ρόμπερτ Έγκερς (Robert Eggers).

Η 14χρονη ανερχόμενη ηθοποιός θα εμφανιστεί στην παραγωγή της Focus Features δίπλα στους Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (Lily-Rose Depp), Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και Ραλφ Άινεσον (Ralph Ineson).

Διαβάστε επίσης:

Τρεις γυναίκες που πολεμούν το κακό

«Το Αμάρτημα της Μητρός μου» του Βιζυηνού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη

«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»: Το νέο έργο του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Προσκήνιο