ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web

23.01.2026 09:24

«Το Αμάρτημα της Μητρός μου» του Βιζυηνού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη

23.01.2026 09:24
to-amartima-tis-mitros-mou-new

Το αυτοβιογραφικό έργο του Γ. Βιζυηνού «Το Αμάρτημα της Μητρός μου» παρουσιάζεται στη Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Ένα έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας που δημιουργεί κατάνυξη στους θεατές από την
πρώτη έως και την τελευταία του λέξη.

Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από την μητέρα του ο ίδιος ο Βιζυηνός σε μικρή ηλικία
μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του, ακούει την μητέρα του να παρακαλεί την Παναγία να πάρει εκείνον.

Η αντίληψη του Βιζυηνού για τον λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατ’ ευθείαν από το
Αρχαίο Δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο
εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές του, δηλαδή την αλήθεια, που διώχνει την αμφιβολία και τον φόβο.

Με αυτή την παιδεία ο Βιζυηνός αφήνει «Το Αμάρτημα της Μητρός μου» ως παρακαταθήκη
στην αιωνιότητα. Μας κάνει να καταλάβουμε την σημασία της αγάπης μέσα από τη
συγχώρεση.

Ο τρόπος ερμηνείας του λόγου από τους ηθοποιούς αναδεικνύει όλη την γκάμα των αισθημάτων, των ιδεών και των εικόνων που υποβόσκουν στο κείμενο, ώστε το κοινό κάθε παιδείας και ηλικίας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παράστασης.

Συντελεστές

  • Διδασκαλία ερμηνείας, δραματουργία, σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
  • Ερμηνεύουν: Θεμιστοκλής Καρποδίνης  Μαίρη Βιδάλη

Παραστάσεις

  • Πέμπτη, Παρασκευη, Σαββατο 20.30 και Κυριακή 19. 00

