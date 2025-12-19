Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά καλωσορίζει το 2026  παρουσιάζοντας στην Κεντρικη Σκηνή του το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «ΙΒΑΝΟΦ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς καταπιάνεται για τέταρτη φορά με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Άντον Τσέχοφ, διασκευάζοντας και σκηνοθετώντας την συγκλονιστική τραγικωμωδία του «Ιβάνοφ» για τη σύγχρονη σκηνή.

Ένα λαμπρό επιτελείο ηθοποιών με επικεφαλής τον Αργύρη Ξάφη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ζωντανεύει μια πολύχρωμη κοινωνική τοιχογραφία του περασμένου αιώνα, που παραμένει όμως συνταρακτικά επίκαιρη στη σημερινή εποχή. Οδυνηρή κωμωδία και ξεκαρδιστικό δράμα συνδυάζονται ιδανικά σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, που εκθέτει με τόλμη τα υπαρξιακά άγχη ενός κόσμου που προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από το τέλμα της αδιαφορίας και της αδράνειας. Πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Η παράσταση απογειώνεται με μουσική και τραγούδια ειδικά γραμμένα από τον Blaine L. Reininger του θρυλικού συγκροτήματος Tuxedo Moon και εκτελεσμένα από τον ίδιο αλλά και όλο τον θίασο.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο Ιβάνοφ δεν αναγνωρίζει πια τον εαυτό του. Νέος, ήταν γεμάτος ζωντάνια, ιδεολόγος και επαναστάτης, ήθελε να αγωνιστεί για μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμήσει τον συντηρητισμό της επαρχίας. Τώρα όλη του η ενέργεια έχει εξατμιστεί, και ούτε ο ίδιος ξέρει γιατί. Πριν από πέντε χρόνια παντρεύτηκε την Άννα, μια πλούσια Εβραία, που από αγάπη γι’ αυτόν, τα εγκατέλειψε όλα: την πίστη της, την κληρονομιά της, τους γονείς της. Τότε την αγαπούσε κι εκείνος – πολύ. Τώρα, ακόμα και η αγάπη του για την Άννα έχει εξαφανιστεί – ο Ιβάνοφ δεν μπορεί πια ούτε να αγαπήσει.

Η Άννα έχει στο μεταξύ αρρωστήσει από φυματίωση, αλλά ο Ιβάνοφ δεν έχει χρήματα για τη θεραπεία της, είναι χρεωμένος μέχρι το λαιμό και του λείπει κάθε δύναμη να αλλάξει την κατάσταση. Για να ξεφύγει από τον βούρκο που τον τραβά προς τα κάτω, επισκέπτεται κάθε βράδυ το σπίτι του παλιού του φίλου Λέμπεντεφ, όπου οργανώνονται τακτικά κοινωνικές συγκεντρώσεις. Η κόρη του Λέμπεντεφ, Σάσα, είναι νέα, παθιασμένη, ελεύθερο πνεύμα και ερωτευμένη με τον κατά δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτερό της Ιβάνοφ. Είναι όμως πεπεισμένη ότι η αγάπη της για εκείνον θα τον αναστήσει και μαζί θα κατακτήσουν τον κόσμο από την αρχή.

Ένα χρόνο μετά, η Άννα έχει πια φύγει από τη ζωή και ο γάμος του νέου ζευγαριού ετοιμάζεται. Όμως κυκλοφορούν φήμες. Όλοι πιστεύουν πως ο Ιβάνοφ με την τυχοδιωκτική συμπεριφορά του έστειλε συνειδητά τη γυναίκα του στον τάφο και ότι παντρεύεται τη Σάσα μόνο για την κληρονομιά της. Ο ίδιος βρίσκει τον εαυτό του ανυπόφορο, αξιοθρήνητο και γελοίο. Θέλει να ακυρώσει όλα τα σχέδια. Αλλά όταν αποτυγχάνει κι αυτή η προσπάθεια, του μένει μόνο μία τελευταία δυνατότητα, ώστε να μην καταστρέψει και τη ζωή της Σάσα…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Blaine Reininger

Κίνηση: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Νταλιάνης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Θανάσης Δόβρης, Αλεξάνδρα Καζάζου, Κατερίνα Λυπηρίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Νικόλας Χανακούλας, Ευάγγελος Βογιατζής και ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

Παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά:

Τέταρτη 19.00

Πέμπτη 20.30

Παρασκευή 20.30

Σάββατο 18.00 και 21.00

Κυριακή 19.00

Από τις 23 Ιανουαρίου μέχρι τις 5 Απριλίου 2026

