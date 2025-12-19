search
19.12.2025

«Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» – Η νέα διασκευή του Θωμά Μοσχόπουλου με τους Ορφέα Αυγουστίδη και Ευγενία Σαμαρά

Το έργο «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», η νέα διασκευή του Θωμά Μοσχόπουλου, πάνω στο αριστουργήμα του εξπρεσιονιστικού θεάτρου “Von morgens bis mitternachts” του Γκέοργκ Κάιζερ, κάνει πρεμιέρα σήμερα, 19 Δεκεμβρίου στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου.

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος, ένας από τους πιο ευρηματικούς και στοχαστικούς σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου διασκευάζει και σκηνοθετεί το έργο-σταθμό του 20ού αιώνα, που μέσα από έντονους συμβολισμούς και μαύρο χιούμορ, σχολιάζει την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου, μέσα σε έναν κόσμο που παραπαίει ανάμεσα σε πολέμους, οικονομικές και ιδεολογικές κρίσεις.

Η νέα αυτή ανάγνωση αξιοποιεί τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εφιαλτική κωμωδία και το υπαρξιακό δράμα και δημιουργεί ένα σύμπαν όπου ο σαρκασμός λειτουργεί ως αντίδοτο στη συλλογική παράνοια της εποχής.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Ορφέας Αυγουστίδης δίνει σάρκα και οστά στον αβέβαιο (αντι)ήρωα, ενώ στο πλάι του η Ευγενία Σαμαρά ενσαρκώνει πολλαπλές γυναικείες φιγούρες-σύμβολα, λειτουργώντας ως καθρέφτης και πρόκληση για εκείνον.

Μαζί τους επί σκηνής (αλφαβητικά) οι: Βαλεντίνος Κόκκινος, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Πλεμμένος και Γιάννης Σαμψαλάκης.

