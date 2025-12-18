search
ΣΙΝΕΜΑ

18.12.2025 17:02

BAFTA Film Awards 2026: Ο Alan Cumming θα είναι ο παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων (photos)

18.12.2025 17:02
bafta_cumming_1812_1920-1080_new

Ο πολυβραβευμένος σκωτσέζος ηθοποιός και παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming) θα είναι ο οικοδεσπότης της τελετής απονομής των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας ΚινηματογράφουBAFTA Film Awards 2026.

Η τελετή απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά στο Royal Festival Hall του Southbank Centre στο Λονδίνο, είναι μια από τις σημαντικότερες βραδιές της χρονιάς για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και τιμά τα καλύτερα ταλέντα εντός και εκτός οθόνης σε όλο τον κόσμο. Η τελετή θα μεταδοθεί στο BBC One και στο BBC iPlayer την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Ο Άλαν Κάμινγκ, διαδέχεται στη θέση του παρουσιαστή τον ηθοποιό Ντέιβιντ Τέναντ (David Tennant).

Ο Κάμινγκ είναι γνωστός από ρόλους του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Στις αξιομνημόνευτες ερμηνείες του περιλαμβάνονται ο ρόλος στο βραβευμένο με Tony και Olivier «Cabaret», καθώς και ο πρωταγωνιστικός στη σειρά του CBS «The Good Wife», για την οποία κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Β’ Ανδρικού Ρόλου, καθώς και ένα Emmy για το έργο του ως εκτελεστικός παραγωγός.

Πιο πρόσφατα έχει γοητεύσει το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως ως παρουσιαστής και παραγωγός της σειράς «The Traitors», για την οποία έχει κερδίσει τέσσερα Emmy και δύο βραβεία Critics’ Choice.

