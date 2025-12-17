«The Odyssey»: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από την ταινία του Christopher Nolan με τους Matt Damon, Robert Pattinson και Anne Hathaway

Ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) δεν συνηθίζει να αφηγείται μικρές ιστορίες – και η επόμενη ταινία του δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα έπος.

Ο θριαμβευτής των Όσκαρ με το «Oppenheimer» καταπιάνεται με μια από τις πιο εκτενείς και εμβληματικές ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ, την «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα έργο που χρονολογείται γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ. Για τον κεντρικό ρόλο εμπιστεύτηκε και πάλι τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon), ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, «στην πολυτάραχη δεκαετή περιπλάνησή του προς την πατρίδα, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου».

Στις νέες εικόνες που εξασφάλισε το Entertainment Weekly εμφανίζεται πλαισιωμένος από τους πιστούς συντρόφους του, ανάμεσα στους οποίους διακρίνεται ο Χιμές Πατέλ (Himesh Patel) στον ρόλο του Ευρύλοχου.

Το υλικό αποκαλύπτει επίσης την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) που ενσαρκώνει την Πηνελόπη μαζί με τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland) στο ρόλο του Τηλέμαχου και τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) ο οποίος υποδύεται τον αλαζονικό Αντίνοο που διεκδικεί τον θρόνο του Οδυσσέα.

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν επίσης οι: Ζεντάγια (Zendaya), Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μία Γκοθ (Mia Goth), Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), Μπιλ Ίργουιν (Bill Irwin), Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Τζέσι Γκαρσία (Jesse Garcia), Γουίλ Γιουν Λι (Will Yun Lee) και Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo).

Η Universal Pictures έδωσε το στίγμα της ταινίας περιγράφοντάς την ως ένα «μυθικό έπος δράσης, γυρισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX».

Ο Νόλαν εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο, ενώ είναι και παραγωγός μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας (Emma Thomas). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια που δόθηκε στη δημοσιότητα όπου ο Νόλαν διακρίνεται επί τω έργω, πλάι σε μία από τις IMAX κάμερές του.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των νέων εικόνων έρχεται μετά το εξάλεπτο εισαγωγικό βίντεο της ταινίας, το οποίο προβάλλεται ήδη στις αμερικανικές αίθουσες μαζί με την επανακυκλοφορία των ταινιών «Sinners» και «One Battle After Another».

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.

Διαβάστε επίσης:

Πρώτη «γεύση» από το «Disclosure Day» του Spielberg – Στον «αέρα» το πρώτο teaser (video)

«The Housemaid»: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το θρίλερ του Paul Feig με τις Sydney Sweeney και Amanda Seyfried (photos/videos)

«Somewhere Out There»: Ξεκινούν στις αρχές του 2026 τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Alexander Payne