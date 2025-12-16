«The Housemaid»: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το θρίλερ του Paul Feig με τις Sydney Sweeney και Amanda Seyfried (photos/videos)

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Πολ Φέιγκ (Paul Feig) «The Housemaid», το οποίο αποτελεί τη δεύτερη παραγωγή που κυκλοφόρησε φέτος ο διάσημος σκηνοθέτης.

Πρωταγωνιστούν οι Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney), Αμάντα Σέιφριντ (Amanda Seyfried), Μπράντον Σκλέναρ (Brandon Sklenar), Μισέλ Μορόνε (Michele Morrone) και Ελίζαμπεθ Πέρκινς (Elizabeth Perkins).

«Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Millie (Σουίνι) δέχεται να προσληφθεί ως οικονόμος στην πλούσια οικογένεια της Nina (Σέιφριντ) και του Andrew Winchester (Σκλέναρ)», όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Ωστόσο αυτό που ξεκινά ως μία ιδανική δουλειά γρήγορα μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Κλεισμένη σε ένα σπίτι όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, η Millie βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ζευγάρι που κρύβει μυστικά και με έναν κόσμο προσεκτικά χτισμένο πάνω σε ψευδαισθήσεις τελειότητας».

Το σενάριο που φέρει την υπογραφή της Ρεμπέκα Σόνεναϊν (Rebecca Sonnenshine) είναι βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Φρίντα ΜακΦάντεν (Freida McFadden), σύμφωνα με το Dark Horizons. Στην παραγωγή βρίσκονται οι Τοντ Λίμπερμαν (Todd Lieberman), Λόρα Φίσερ (Laura Fischer) και ο ίδιος ο Φέιγκ.

Η ταινία «The Housemaid», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

credit: Lionsgate

