Επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή – «Δέχθηκα απειλές θανάτου για να μη γυρίσω τον “Καποδίστρια”» (Video)

Την επίσημη πρεμιέρα της νέας του ταινίας με τίτλο «Καποδίστριας» πραγματοποίησε ο Γιάννης Σμαραγδής, με τον σπουδαίο σκηνοθέτη να αναφέρεται συγκινημένος στην απώλεια της συζύγου του στην οποία αφιερώνει το έργο.

«Αυτό είναι όνειρο της γυναίκας μου της Ελένης που γίνεται πραγματικότητα. Η γυναίκα μου το ενεργοποίησε, η γυναίκα μου το έφερε μέχρι εδώ πριν “φύγει”, η γυναίκα μου έκανε τις τελευταίες διορθώσεις στο σενάριο και η γυναίκα μου το προστατεύει από ψηλά. Της το αφιερώνω» είπε εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

«Μη μου ανοίγετε πληγές, είναι δυνατόν να μη μου λείπει; Όλα τα επέλεγε η Ελένη, τα είχε οργανώσει κι εγώ τα ακολουθούσα. Στην πραγματικότητα εγώ δεν σκηνοθετούσα, ακολουθούσα μία ενέργεια που με οδηγούσε. Όταν τελείωσε η ταινία, δεν ήθελα να βάλω το όνομά μου. Την υπηρέτησα την ταινία και πιστεύω ότι η Ελένη ήταν πίσω από όλο αυτό. Ξέρεις τι θα πει να είσαι 54 χρόνια μαζί με κάποιον;» πρόσθεσε.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα (15/12), καλεσμένος στο «Στούντιο 4», ο Γιάννης Σμαραγδής είχε αποκαλύψει ότι η κυκλοφορία της ταινίας δεν ήταν βέβαιη, «καθώς υπήρχαν μέχρι και απειλές για να μην προβληθεί στη μεγάλη οθόνη».

«Δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα τελειώσει η ταινία. Ήταν ένα θαύμα που την έκανα. Κάναμε μια εβδομάδα γυρίσματα, μετά δεν είχαμε τα χρήματα και σταματήσαμε. Όταν ξεκίνησα δεν είχα τα χρήματα, είχα τις υποσχέσεις. Όταν ξεκινάς να κάνεις τον “Καποδίστρια”, δεν περιμένεις να σου συμβούν όμοια πράγματα. Υπήρξαν απειλές για να μην κάνω την ταινία. Είναι η δεύτερη φορά στη ζωή μου που ενεργοποιώ το ελληνικό αίσθημα και είχα απειλές θανάτου”. Η Ελένη θα είναι πολύ περήφανη για την ταινία. Πριν φύγει, πήρε το σενάριο και έκανε τις τελευταίες διορθώσεις”. Αφού το έκλεισε, όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης, του είπε: “Γιάννη αυτή θα είναι η καλύτερή μας ταινία».

