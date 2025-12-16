search
16.12.2025 10:04

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το συγκινητικό αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα

16.12.2025 10:04
mpimpilas-eskenazi-new

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, νικημένος από τον καρκίνο.

Με μια ανάρτησή του στα social media, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο σεμνό και ευγενικό, μια προσωπικότητα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά του.

«Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας. Μόλις μας πληροφόρησε η γλυκιά μας Σάρα πως μετά από περιπέτεια της υγείας του έφυγε από κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος και σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας. Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο με μια λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονα μια επιτυχημένη και αγαπημένη οικογένεια. Κουράγιο από όλους μας στη σύντροφό του και στα αγαπημένα του παιδιά, τον Λέοντα και τη Σάρα. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας» έγραψε, αποχαιρετώντας τον καλό του φίλο και συνάδελφο.

