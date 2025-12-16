Στέλλα Κονιτοπούλου: «Η κόρη μου με έστειλε σε ψυχοθεραπευτή για να διαχειριστώ ότι θα φύγει από το σπίτι» (Video)

Για τη στιγμή που η κόρη της αυτονομήθηκε και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι τους μίλησε η Στέλλα Κονιτοπούλου, εξηγώντας ότι η νέα κατάσταση ήταν πρωτόγνωρη για την ίδια και πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό και με παρότρυνση του παιδιού της, η ίδια ξεκίνησε ψυχοθεραπεία για να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη αλλαγή.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε πως αρχικά δυσκολεύτηκε με την επιλογή της κόρης της να μείνει μόνη της, επισημαίνοντας ότι σήμερα αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά την κατάσταση, καθώς με τη βοήθεια συμβούλου ψυχικής υγείας, αντιλήφθηκε πως πρόκειται για μία φυσική εξέλιξη, μέσα από την οποία και η ίδια απολαμβάνει περισσότερο χρόνο με τον εαυτό της.

«Η κόρη μας αυτονομήθηκε πριν τέσσερα χρόνια. Εγώ το πήρα απόφαση, αλλά με έστειλε και σε ψυχοθεραπευτή για να το διαχειριστώ. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Μου βρήκε γιατρό και πήγα. Τώρα το χαίρομαι κιόλας που είμαι και μόνη μου στο σπίτι, έχω λιγότερες υποχρεώσεις και βρίσκω χρόνο για τον εαυτό μου. Τον σύζυγό μου τον γνώρισα σε πολύ τρυφερή ηλικία. Πέντε χρόνια με περνάει, ήταν δεκαοχτώ. Εννοείται πως τον θαύμαζα, ήταν ο πιο ωραίος του χωριού. Αυτό μου το έχουν πει όλοι. Ε, τι θα έπαιρνα κι εγώ; Μέχρι σήμερα τον θαυμάζω που με ανέχεται. Το λέω γιατί είμαι ειλικρινής. Και η ειλικρίνεια δεν αρέσει πάντα. Όταν λες την αλήθεια, κάποιοι ξεβολεύονται. Εγώ έτσι είμαι. Τη σχέση μας τη συζητάμε. Είμαι πιο ευαίσθητη, έχω άγχος, ψυχοσωματικά, και πολλές φορές ο Γιάννης έρχεται μαζί μου και στον γιατρό. Δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Αυτό δεν με αντιπροσωπεύει» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «EQ».

